Freund getötet: Britin droht in Dubai Erschießung

Bei zweitem Besuch wurde ihr Partner gewalttätig

Bei ihrem ersten Besuch in Dubai schwärmte George noch davon, sie habe „die beste Zeit meines Lebens“ – doch das Verhältnis zwischen ihr und ihrem neuen Partner sollte sich schnell ändern. Wie die Organisation „Detained in Dubai“ schreibt, wurde der 26-Jährige zunehmend kontrollierend und gewalttätig. Als die junge Britin herausfand, dass er ihr nur ein One-Way-Ticket für ihren zweiten Besuch gebucht hatte, war sie sehr beunruhigt. Sie beschloss, in ihre Heimat zurückzukehren, nachdem sie ihr Freund betrunken erst in einem Auto, dann in seiner Wohnung körperlich angegriffen hatte.