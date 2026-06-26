Ein Milliardär „verschenkt“ seine Luxus-Villa

Wolfgang Porsche in Spendierlaune? Der Auto-Milliardär will sein Schlössl am Salzburger Kapuzinerberg für fast 13 Millionen Euro verkaufen. Im Internet war sein feudales Anwesen jetzt aber kurzzeitig zum Nulltarif zu haben ...
„Nach meiner ersten weinerlichen Trotzreaktion, wir Überreiche werden schließlich von der Neidgesellschaft verfolgt, habe ich den Verkauf im Affekt und meine Opferrolle hinterfragt.“ So beginnt Milliardär Wolfgang Porsche seine Online-Anzeige und lässt kurz darauf die Katze aus dem Sack: Er will seine opulente Villa am Salzburger Kapuzinerberg nun verschenken, Interessierte sollen sich umgehend melden.
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