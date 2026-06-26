Spekulationen um Helgas mysteriöses Verschwinden

Am 30. Juni jährt es sich zum zweiten Mal, dass sich die Spur von Helga W. (64) aus Walding im Almtal verlor. Sie war weit hinter ihrem Ehemann (62) gewandert, kam dann nie bei der Welserhütte an. Am Abend des besagten Tages wählte sich ihr Handy kurz beim einzigen Mast ins Netz ein – eine Ortung war unmöglich.