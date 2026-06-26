Spekulationen um Helgas mysteriöses Verschwinden

Es ist einer der aufsehenerregendsten Vermisstenfälle in Österreich: Wo ist Helga W.? Die Oberösterreicherin verschwand vor zwei Jahren beim Wandern mit ihrem Ehemann. Dieser wartete vergeblich auf die 64-Jährige. Nun melden sich Freundinnen der Vermissten, die nicht daran glauben wollen, dass Helga unauffindbar ist.
Am 30. Juni jährt es sich zum zweiten Mal, dass sich die Spur von Helga W. (64) aus Walding im Almtal verlor. Sie war weit hinter ihrem Ehemann (62) gewandert, kam dann nie bei der Welserhütte an. Am Abend des besagten Tages wählte sich ihr Handy kurz beim einzigen Mast ins Netz ein – eine Ortung war unmöglich.
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