Europol: 700 kriminelle Netzwerke in Europa aktiv

„Keine Straßenbanden“

Seit dem letzten Bericht sind 533 neue kriminelle Netzwerke entstanden. „Kriminelle Gruppen sind sehr flexibel. Sie wandeln sich, sie schließen sich zusammen, sie erfinden sich ständig neu, was es einerseits schwieriger macht, sie aufzuspüren, andererseits aber auch, sie zu zerschlagen“, sagte EU-Kommissar Magnus Brunner. Es handle sich nicht um „Straßenbanden, sondern um multinationale Zusammenschlüsse“.