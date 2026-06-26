Drei Freunde paddelten im Drogenrausch in den Tod

Einen Tag nach dem tragischen Fund von drei ertrunkenen Freunden im Marchfeldkanal an der Wiener Stadtgrenze sind jetzt neue Details bekannt. Da am Ufer „diverse Suchtmittel“ gefunden wurden, dürften die jungen Männer im Drogenrausch in den Tod gepaddelt sein. Im Wasserstrudel einer Wehranlage gab es für sie kein Entrinnen mehr …