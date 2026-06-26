Drei Freunde paddelten im Drogenrausch in den Tod

Einen Tag nach dem tragischen Fund von drei ertrunkenen Freunden im Marchfeldkanal an der Wiener Stadtgrenze sind jetzt neue Details bekannt. Da am Ufer „diverse Suchtmittel“ gefunden wurden, dürften die jungen Männer im Drogenrausch in den Tod gepaddelt sein. Im Wasserstrudel einer Wehranlage gab es für sie kein Entrinnen mehr …
Die Trauer bei drei Familien in der Bundeshauptstadt ist nach dem Paddel-Drama in Gerasdorf an der Wiener Stadtgrenze groß. Wie berichtet, waren die Freunde aus Wien – ein 27-jähriger Österreicher, ein Afghane (28) und ein weiterer 29-jähriger Österreicher – bei der Suche nach Abkühlung im eigentlich sonst träge dahinfließenden Marchfeldkanal ertrunken.
Die Mutter des Jüngsten hatte bei der Polizei Alarm geschlagen, nachdem sich ihr Sohn nach dem Ausflug vergangenen Montag nicht mehr gemeldet hatte. Durch Taucher der Freiwilligen Feuerwehr, die die Leichen bargen, wurden die schlimmsten Befürchtungen dann Gewissheit.
„Diverse Suchtmittel“ und Kleidungsstücke lagen am Ufer
Fest steht: Der beliebte Freizeitsport-Trend Stand-up-Paddling wurde den jungen Männern zum tödlichen Verhängnis. Unweit der Unglücksstelle wurden neben den drei Boards im Bereich einer Wehranlage am Ufer auch Kleidungsstücke gefunden. Und, wie ein Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich bestätigte, „diverse Suchtmittel“.
Unterschätzte Gefahr Wehranlagen
Offenbar waren die drei Freunde im Drogenrausch in den Tod gepaddelt. Wehranlagen fordern übrigens jedes Jahr Badetote. Offenbar wollten die jungen Männer dort durchfahren, was strengstens verboten ist. Die tückische Strömung und die gewaltige Walzenbildung gelten als unterschätzte Gefahr. Ist man einmal in der Gewalt des Wassers, wird man in den schäumenden Strudel hineingesogen – und es gibt kein Entrinnen ...
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