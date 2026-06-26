Krim: Russische Behörden rufen Ausnahmezustand aus

Stromabschaltungen, kein Benzin

Die Auswirkungen zeigten sich etwa an den Stromabschaltungen, die der von Moskau eingesetzte Gouverneur, Sergej Aksjonow am Donnerstag aufgrund der beschädigten Energieinfrastruktur ankündigte. Außerdem wurde der Verkauf von Kraftstoffen an Privatpersonen und für Fahrzeuge von Unternehmen eingestellt. Jetzt sahen sich die russischen Behörden dazu gezwungen, den Ausnahmezustand auszurufen. Die Maßnahme solle bei der „Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen“, erklärte Aksjonow am Freitag.