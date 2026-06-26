Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ukrainische Angriffe

Krim: Russische Behörden rufen Ausnahmezustand aus

Ukraine-Krieg
26.06.2026 12:44
Die Ukraine deckt die Krim mit Drohnenangriffen ein. Vor wenigen Tagen wurde ein Ölterminal in ...
Die Ukraine deckt die Krim mit Drohnenangriffen ein. Vor wenigen Tagen wurde ein Ölterminal in der Hafenstadt Kertsch getroffen.(Bild: AFP/Handout/2026 Vantor)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Attacken auf russische Nachschubwege, Infrastruktur und Militärfahrzeuge: In ihrem Verteidigungskrieg tut die Ukraine gerade alles, um die Krim von Russland zu isolieren. Jetzt haben die russischen Behörden deswegen den Ausnahmezustand auf der besetzten Halbinsel ausgerufen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mit ihre Angriffen hat die Ukraine nicht nur Moskaus Truppen in Bedrängnis gebracht, sondern auch die Menschen auf der Schwarzmeer-Halbinsel – und das mitten in der Urlaubssaison, in der normalerweise russische Touristen die Straßen und Stände füllen.

Stromabschaltungen, kein Benzin
Die Auswirkungen zeigten sich etwa an den Stromabschaltungen, die der von Moskau eingesetzte Gouverneur, Sergej Aksjonow am Donnerstag aufgrund der beschädigten Energieinfrastruktur ankündigte. Außerdem wurde der Verkauf von Kraftstoffen an Privatpersonen und für Fahrzeuge von Unternehmen eingestellt. Jetzt sahen sich die russischen Behörden dazu gezwungen, den Ausnahmezustand auszurufen. Die Maßnahme solle bei der „Bewältigung wirtschaftlicher Probleme helfen“, erklärte Aksjonow am Freitag.

Lesen Sie auch:
Während Raketen in Kiew einschlagen, genehmigt der ukrainische Präsident eine 40-tägige ...
Ukraine erhöht Druck
Russen-Drohnen schlugen zu ungewöhnlicher Zeit ein
26.06.2026
„Werden es überstehen“
Ukrainische Drohnenangriffe: Blackout auf der Krim
24.06.2026
Kiew attackiert wieder
Drohnenschläge: Brände auf Krim, Airports gesperrt
23.06.2026

„Russland zum Frieden zwingen“
Die Ukraine verfolgt mit ihren Angriffen eine kalkulierte Strategie: Man wolle Bedingungen schaffen, „die Russland dazu zwingen, sich für den Frieden zu entscheiden“, so der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ukraine-Krieg
26.06.2026 12:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiens Öffis im Sommer
Passantin: „T-Shirt öfter wechseln gegen Gestank“
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
132.267 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
120.451 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.177 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
1006 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
984 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Mehr Ukraine-Krieg
Weltkrieg-Streit
Selenskyj boykottiert Konferenz in Polen
Kiew attackiert wieder
Drohnenschläge: Brände auf Krim, Airports gesperrt
Angriffe in Russland
Ukraine traf Rüstungsfabrik und Satellitenzentrum
Panik macht sich breit
Russische Kinder dürfen nicht mehr auf die Krim
Ukrainische Angriffe
Krise auf der Krim: Behörden stoppen Sprit-Verkauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf