Die Lebensrettung, die lautlos vom Himmel kommt

Hitzewelle heißt nicht für jeden baden und Eis essen. Für die Bauern sind die Temperaturen ideal, um ihr Heu zu trocknen. In höheren Lagen wie in einigen Oberländer Seitentälern wird gerade der erste Schnitt eingebracht, so auch im Ötztal. Für das Rehwild ist dies allerdings alles andere als ideal.