Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Geiss schockt Fans

„Was ist mit Carmens Gesicht geschehen?“

Society International
26.06.2026 15:02
Carmen Geiss zeigt sich beim Styling – und sorgt mit ihrem Look für hitzige Diskussionen.
Carmen Geiss zeigt sich beim Styling – und sorgt mit ihrem Look für hitzige Diskussionen.(Bild: instagram.com/carmengeiss)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Carmen, bist du es? Das fragten sich wohl viele Fans beim Anblick von Carmen Geiss neuesten Instagram-Postings. Denn irgendwie sieht der Reality-TV-Star plötzlich ganz anders aus ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für jede Menge Aufsehen sorgen bei den Anhängern der Geissens daher die aktuellen Postings von Carmen. In einem Video präsentiert sich diese nämlich beim Zurechtmachen durch ihre Visagistin, die mit reichlich Concealer, Bronzer, Blush und Contouring schon mal vorgearbeitet hatte.

Hier können Sie sich den Clip anschauen, der Carmen Geiss bei den Vorbereitungen für ihren Glamour-Look zeigt:

„Stramm nach hinten gezogen“
„Mein Make-up ist fertig“, scherzte Geiss in dem Clip, nur um im nächsten Posting schon das Ergebnis zu präsentieren. „Nach der ganzen Kriegsbemalung sah das Endergebnis dann so aus… Und ich finde: absolut Bombe!“, schwärmte sie.

Doch gerade dieses Nachher-Foto löste bei ihren Fans umgehend heftige Diskussionen aus. „Warum sind deine Augen so komisch schief?“, wunderte sich eine Userin etwa.

Ein anderer Fan war ähnlicher Meinung, schrieb: „Die Augen sehen sehr stramm nach hinten gezogen aus.“ Und noch einer meinte entsetzt: „Ich bin verwirrt, was ist mit ihrem Gesicht geschehen?“ In den Kommentaren zogen Fans zudem Vergleiche mit der als „Katzenfrau“ bekannten Joceyln Wildenstein, die 2024 verstorben war. 

„Geschmäcker sind verschieden“
Der Tenor im Netz: Ist die Veränderung in Carmen Geiss‘ Gesicht wirklich nur auf gut platziertes Make-up zurückzuführen, oder doch auf einen Photoshop-Fail? Oder vielleicht sogar auf einen weiteren Beauty-Eingriff?

Lesen Sie auch:
Nach Brust-OP: Davina und Shania Geiss zeigen selbstbewusst am Laufsteg!
Nach den Brust-OPs!
Geissen-Girls zeigen ihre neuen Kurven in Dessous!
11.06.2026
„Für uns gemacht“
Geiss-Töchter gingen gemeinsam zu Brust-OP
24.05.2026

Und als hätte Carmen schon geahnt, dass ihre Fotos wieder für Wirbel sorgen würden, schrieb sie am Ende ihres Postings frech: „Die einen werden meinen Look feiern, die anderen werden ihn – wie immer – nicht mögen. Aber das ist völlig okay. Geschmäcker sind verschieden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
26.06.2026 15:02
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Carmen Geiss
Instagram
Posting
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
121.142 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.458 mal gelesen
Bode Miller
Wien
Diese Wehranlage wurde drei Wienern zum Verhängnis
109.147 mal gelesen
Im Marchfeldkanal sind die drei Männer beim Stand-up-Paddeln untergegangen. Bei dieser ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
1009 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
984 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Mehr Society International
Viele Abfuhren!
Evelyn Burdecki packt über Dating-Pleiten aus
Geiss schockt Fans
„Was ist mit Carmens Gesicht geschehen?“
Opa zum Verlieben!
Millie Bobby Brown packt über Jon Bon Jovi aus!
Klinik-Drama!
Lena Gercke: „Der erste Schock ist überwunden“
Oliver Haarmann
Witherspoon liebt Milliardär mit Eishockey-Verein
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf