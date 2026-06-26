„Was ist mit Carmens Gesicht geschehen?“

Carmen, bist du es? Das fragten sich wohl viele Fans beim Anblick von Carmen Geiss neuesten Instagram-Postings. Denn irgendwie sieht der Reality-TV-Star plötzlich ganz anders aus ...
Für jede Menge Aufsehen sorgen bei den Anhängern der Geissens daher die aktuellen Postings von Carmen. In einem Video präsentiert sich diese nämlich beim Zurechtmachen durch ihre Visagistin, die mit reichlich Concealer, Bronzer, Blush und Contouring schon mal vorgearbeitet hatte.
Hier können Sie sich den Clip anschauen, der Carmen Geiss bei den Vorbereitungen für ihren Glamour-Look zeigt:
„Stramm nach hinten gezogen“
„Mein Make-up ist fertig“, scherzte Geiss in dem Clip, nur um im nächsten Posting schon das Ergebnis zu präsentieren. „Nach der ganzen Kriegsbemalung sah das Endergebnis dann so aus… Und ich finde: absolut Bombe!“, schwärmte sie.
Doch gerade dieses Nachher-Foto löste bei ihren Fans umgehend heftige Diskussionen aus. „Warum sind deine Augen so komisch schief?“, wunderte sich eine Userin etwa.
Ein anderer Fan war ähnlicher Meinung, schrieb: „Die Augen sehen sehr stramm nach hinten gezogen aus.“ Und noch einer meinte entsetzt: „Ich bin verwirrt, was ist mit ihrem Gesicht geschehen?“ In den Kommentaren zogen Fans zudem Vergleiche mit der als „Katzenfrau“ bekannten Joceyln Wildenstein, die 2024 verstorben war.
„Geschmäcker sind verschieden“
Der Tenor im Netz: Ist die Veränderung in Carmen Geiss‘ Gesicht wirklich nur auf gut platziertes Make-up zurückzuführen, oder doch auf einen Photoshop-Fail? Oder vielleicht sogar auf einen weiteren Beauty-Eingriff?
Und als hätte Carmen schon geahnt, dass ihre Fotos wieder für Wirbel sorgen würden, schrieb sie am Ende ihres Postings frech: „Die einen werden meinen Look feiern, die anderen werden ihn – wie immer – nicht mögen. Aber das ist völlig okay. Geschmäcker sind verschieden.“
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