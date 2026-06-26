Was sich jetzt im Wiener Tierkrematorium ändert

Rund 3.500 Haustiere werden jährlich im Wiener Tierkrematorium eingeäschert. Trauende Angehörige müssen aber oft lange auf den Abschied von ihrem Liebling warten. Der Betreiber will mit einer millionenschweren Investition Abhilfe schaffen.
Draußen zeigt das Thermometer 31 Grad. Im Verbrennungsraum des Tierkrematoriums (wtk) in Wien-Simmering sind es um elf Uhr vormittags bereits 42 Grad. „Dagegen wirkt die Hitze vor der Tür fast wie eine Erholung“, sagt Leiterin Katharina Messinger mit einem Augenzwinkern.
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