Was sich jetzt im Wiener Tierkrematorium ändert

Draußen zeigt das Thermometer 31 Grad. Im Verbrennungsraum des Tierkrematoriums (wtk) in Wien-Simmering sind es um elf Uhr vormittags bereits 42 Grad. „Dagegen wirkt die Hitze vor der Tür fast wie eine Erholung“, sagt Leiterin Katharina Messinger mit einem Augenzwinkern.