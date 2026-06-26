„Hai“, Lina! Ländle-Heldin greift mit Hartberg an

Wie man Meister wird, haben die Hartberger Männer bereits Ende April im Finalduell gegen Ried gezeigt. Da wollen die Hartberger Damen natürlich nachziehen. Um diesen Traum zu verwirklichen, verstärken sich die „Sharks“ – etwa auch mit der gebürtigen Vorarlbergerin Lina Hinteregger, die zuletzt mit NÖ Sokol/Post zweimal Meister wurde.
„Ich habe in den letzten Wochen viele interessante Angebote bekommen“, verrät das Wolfurter Volleyball-Ass Lina Hinteregger. „Auch Sokol, mit denen ich in den letzten zwei Jahren einige Titel gewinnen durfte, hätte gerne mit mir weitergemacht ...“
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