1. Freies Training in Spielberg ab 13.30 Uhr LIVE

Verstappen hofft auf Upgrade-Paket

Neben Mercedes und Ferrari wollen auch McLaren nach dem Doppelsieg im Vorjahr durch Norris und Oscar Piastri sowie Red Bull Racing ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Verstappen kann beim Heimrennen der Bullen wieder auf die lautstarke Unterstützung der „Orange Army“ auf den Tribünen zählen. In den ersten sieben Saisonrennen fuhr der WM-Siebente aber erst einmal aufs Podest, mit einem großen Upgrade-Paket will der Austro-Rennstall den Rückstand zur Konkurrenz wieder schließen. „Es wird spannend zu sehen, was uns das an Rundenzeit bringen kann“, sagte der 28-jährige Niederländer.