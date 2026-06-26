Millie Bobby Brown packt über Jon Bon Jovi aus!

Einkaufswagen voller Sachen

Ihr Schwiegervater, der Rocker Jon Bon Jovi, sei „der Beste – genauso wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter“, schwärmte Brown. „Sie sind einfach die engagiertesten Großeltern, und wir könnten uns kein größeres Glück vorstellen, sie in ihrem Leben zu haben.“ Neulich hätten ihre Schwiegereltern die Enkelin „den ganzen Tag bei sich“ gehabt und „einen Einkaufswagen voller Sachen für sie gekauft“.