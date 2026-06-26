Millie Bobby Brown packt über Jon Bon Jovi aus!

„Stranger Things“-Star Millie Bobby Brown preist ihren Schwiegervater Jon Bon Jovi für seine Fürsorglichkeit mit ihrer kleinen Tochter. „Er krabbelt einfach ständig mit ihr auf dem Boden herum, lacht sich kaputt und filmt alles, was sie Neues macht“, erzählte die 22-Jährige in der „Today“-Show beim TV-Sender NCB
Die Schauspielerin und ihr Mann Jake Bongiovi hatten eigenen Angaben zufolge im Sommer 2025 ein Baby adoptiert, hieß es am Freitag.
Einkaufswagen voller Sachen
Ihr Schwiegervater, der Rocker Jon Bon Jovi, sei „der Beste – genauso wie Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter“, schwärmte Brown. „Sie sind einfach die engagiertesten Großeltern, und wir könnten uns kein größeres Glück vorstellen, sie in ihrem Leben zu haben.“ Neulich hätten ihre Schwiegereltern die Enkelin „den ganzen Tag bei sich“ gehabt und „einen Einkaufswagen voller Sachen für sie gekauft“.
Selbst vierfacher Vater
Jon Bon Jovi wurde vergangenen Herbst zweifacher Opa, als sein Sohn Jesse und dessen Ehefrau ebenfalls Eltern eines Mädchens wurden. Der „Living On A Prayer“-Sänger ist mit seiner Frau Dorothea Rose Hurley seit mehr als 35 Jahren verheiratet und hat mit ihr insgesamt vier Kinder.
Millie Bobby Brown wurde durch ihre Rolle als Eleven in der Netflix-Mystery-Serie „Stranger Things“ bekannt. 2024 heirateten sie und Jake Bongiovi.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.