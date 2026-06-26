Müllkartell: 32 Mio. Euro Strafe gegen Energie AG

Der nun beantragen Strafe gingen jahrelange Ermittlungen voraus. Im Frühjahr 2021 führte die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) in diesem Zuge Hausdurchsuchungen bei 18 Unternehmen durch, ein Jahr später folgten weitere Razzien. 60 Terabyte an Daten und mehr als 2000 Seiten an Papierdokumenten stellte die BWB dabei insgesamt sicher. „In der Abfallwirtschaft bestand ein österreichweites Kartell von zumindest Juli 2002 bis März 2021. Die beteiligten Unternehmen sprachen Preise ab, teilten Gebiete und Kunden untereinander auf und tauschten wettbewerbssensible Informationen aus. So vermieden sie den Wettbewerb, sicherten sich Aufträge und schützten ihre Marktanteile“, so der Vorwurf der BWB. Die Ermittlungen haben bereits zu mehreren rechtskräftigen Entscheidungen des Kartellgerichts geführt.