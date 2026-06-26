Eis-Greissler-Erbe sagt Nein zum Familienbetrieb

Mit seinen Filialen, Eisständen und Eiswagen ist der Eis-Greissler vor allem in Wien, aber auch in Graz und Klagenfurt, für viele untrennbar mit dem Sommer verbunden. Dazu kommen die Produktion und der Erlebnispark in Krumbach in Niederösterreich. Das Unternehmen, das Georg und Andrea Blochberger aus einem ehemaligen Milchviehbetrieb aufgebaut haben, beschäftigt heute rund 220 Mitarbeiter und erwirtschaftet laut Familie rund fünf Millionen Euro Jahresumsatz.