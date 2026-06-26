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Eis und Illusionen

Eis-Greissler-Erbe sagt Nein zum Familienbetrieb

Adabei Österreich
26.06.2026 14:48
Eis-Greissler-Sohn Fabfox mit seinen Eltern Georg und Andrea Blochberger sowie Ö3-Moderatorin ...
Eis-Greissler-Sohn Fabfox mit seinen Eltern Georg und Andrea Blochberger sowie Ö3-Moderatorin Claudia Stöckl: Im Ö3-„Frühstück bei mir“ spricht der Magier offen über die Nachfolge im Familienunternehmen – und warum sein großer Traum nicht der Eis-Greissler, sondern eine eigene Show in Las Vegas ist.(Bild: (c) Hitradio Ö3/Norbert Ivanek)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Während seine Eltern mit dem Eis-Greissler eine der kultigsten Eis-Marken Österreichs aufgebaut haben, verfolgt Fabian Blochberger alias Fabfox einen ganz anderen Traum. Der 27-jährige Magier, der als erster Österreicher das Finale der TV-Show „Britain‘s Got Talent“ erreichte, kann sich derzeit nicht vorstellen, den erfolgreichen Familienbetrieb zu übernehmen.

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Mit seinen Filialen, Eisständen und Eiswagen ist der Eis-Greissler vor allem in Wien, aber auch in Graz und Klagenfurt, für viele untrennbar mit dem Sommer verbunden. Dazu kommen die Produktion und der Erlebnispark in Krumbach in Niederösterreich. Das Unternehmen, das Georg und Andrea Blochberger aus einem ehemaligen Milchviehbetrieb aufgebaut haben, beschäftigt heute rund 220 Mitarbeiter und erwirtschaftet laut Familie rund fünf Millionen Euro Jahresumsatz.

Der große Traum heißt Las Vegas
Doch Sohn Fabian sieht seine Zukunft nicht hinter der Eistheke. Im Gespräch bei Ö3-„Frühstück bei mir“ vom kommenden Sonntag, sagt der Magier offen: „Ich kann mir in den nächsten zehn Jahren nicht vorstellen, den Betrieb zu übernehmen. Ich möchte als Magier bis zu einer eigenen Show in Las Vegas kommen.“

Ein Frühstück ganz nach dem Geschmack der Blochbergers: Beim Ö3-„Frühstück bei mir“ wird ...
Ein Frühstück ganz nach dem Geschmack der Blochbergers: Beim Ö3-„Frühstück bei mir“ wird standesgemäß Eis gelöffelt.(Bild: (c) Hitradio Ö3/Norbert Ivanek)

Damit spricht er ein Thema an, das viele Familienunternehmen beschäftigt: die Nachfolge. Vater Georg Blochberger reagiert gelassen, wenn auch mit einem klaren Wunsch: „In zehn Jahren nicht, aber in 20 Jahren übernimmst du den Betrieb hoffentlich schon.“

Im Instagram-Beitrag sieht man den emotionalen Einzug von Fabian Fox alias Fabfox ins  „Britain‘s Got Talent“-Finale :

Ganz losgelöst vom Familienunternehmen ist Fabfox dennoch nicht. Im Betrieb gilt er als „Phantasiebeauftragter“, entwickelt neue Ideen für außergewöhnliche Eissorten und steht im Sommer regelmäßig mit seiner Zaubershow auf der Bühne des zum Veranstaltungssaal umgebauten ehemaligen Kuhstalls.

100.000 Euro Rückschlag – Vater half
Der Weg zum erfolgreichen Magier verlief allerdings nicht ohne Rückschläge. Vor drei Jahren musste Fabian Blochberger eine Tour wegen schwacher Ticketverkäufe absagen. Der finanzielle Schaden belief sich nach eigenen Angaben auf rund 100.000 Euro. Damals sprang sein Vater ein und unterstützte ihn finanziell.

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Heute richtet Fabfox den Blick wieder nach vorne – und sein großes Ziel bleibt unverändert: eine eigene Bühnenshow in Las Vegas. Den Eis-Greissler überlässt er vorerst seinen Eltern.

Ö3-„Frühstück bei mir“ – das große Interview der Woche, Persönlichkeiten ganz persönlich – jeden Sonntag von 9 bis 11 Uhr im Hitradio Ö3, moderiert von Claudia Stöckl.

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