Volksschüler helfen mit: Forellen für die Vellach

Es wuchselt, platscht und schon sind die 500 jungen Forellen in ihrem neuen Zuhause, der Vellach, angekommen. An der frisch fertiggestellten Müllnerner Brücke gab’s dabei sogar Verstärkung von der 4. Klasse der Volksschule Gallizien. Und für die Kinder ist dieses Naturschauspiel ein besonderes Highlight. Es wird gejubelt, den Fischen nachgewunken und zwischen den Steinen herumgeklettert, um noch einen letzten Blick auf die kleinen Tiere zu erhaschen. „Für uns ist es nicht nur wichtig, für die Fischerei nachzubesetzen, sondern vor allem das Ökosystem zu erhalten und die Natur zu unterstützen“, erklärt Benjamin Piroutz. Gleichzeitig lernen die Gallizianer Kinder, welche Fische heimisch sind. Als Obmann des Vereins Fly Vellach ist er verantwortlich für ein Gebiet von knapp neun Kilometern von der Miklautzhofer Brücke flussabwärts. Beliebt ist es bei Fliegenfischern.