Volksschüler helfen mit: Forellen für die Vellach

Verein Fly Vellach und Volkschüler aus Gallizien besetzen Drauzufluss mit 500 jungen Bachforellen. Damit wird nicht nur für Fischer nachgerüstet, sondern vor allem das Ökosystem des Flusses unterstützt, nachdem er in der Vergangenheit mit Hochwasser und Unwetter zu kämpfen hatte.
Es wuchselt, platscht und schon sind die 500 jungen Forellen in ihrem neuen Zuhause, der Vellach, angekommen. An der frisch fertiggestellten Müllnerner Brücke gab’s dabei sogar Verstärkung von der 4. Klasse der Volksschule Gallizien. Und für die Kinder ist dieses Naturschauspiel ein besonderes Highlight. Es wird gejubelt, den Fischen nachgewunken und zwischen den Steinen herumgeklettert, um noch einen letzten Blick auf die kleinen Tiere zu erhaschen. „Für uns ist es nicht nur wichtig, für die Fischerei nachzubesetzen, sondern vor allem das Ökosystem zu erhalten und die Natur zu unterstützen“, erklärt Benjamin Piroutz. Gleichzeitig lernen die Gallizianer Kinder, welche Fische heimisch sind. Als Obmann des Vereins Fly Vellach ist er verantwortlich für ein Gebiet von knapp neun Kilometern von der Miklautzhofer Brücke flussabwärts. Beliebt ist es bei Fliegenfischern.
Besatz für Fischer und Natur
Regelmäßig wird seit einigen Jahren mit Jungfischen besetzt. Piroutz: „Die Fische kommen aus der Fischzucht Poganitsch in Grafenstein und sind zwischen 5 und 13 Zentimeter groß.“ Damit haben sie die richtige Größe, um sich auch in der Strömung der Vellach gut zurechtzufinden.
Ab sofort heißt es: Durchhalten und selbstständig werden, denn in der freien Natur schaffen es nur knapp zehn Prozent der Fische. „Sie sind aber auch wichtiges Futter für größere Fische“, erklärt Piroutz. Sein Vereinskollege und Präsident, Manfred Setz, gibt den Volksschülern außerdem Einblicke in die Insektenwelt der Vellach. Zum Abschluss gibt’s eine Jause von Bürgermeister Hannes Mak.
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