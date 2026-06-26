WM-Public Viewing darf ohne Ton stattfinden

„Es ist ein Wahnsinn, dass Österreich bei der heurigen WM mit dabei ist“, berichtet Manfred Dobesch kurz nach der entscheidenden Konferenz am Freitagvormittag, bei der es um die öffentliche Übertagung des kommenden Österreich-Spiels am Sonntag in Klagenfurt ging. „Dieses Spiel, so wie es am Sonntag stattfindet, ist ein Jahrhundertereignis – ein Public Viewing können wir uns nicht entgehen lassen“, so Dobesch.