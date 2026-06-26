WM-Public Viewing darf ohne Ton stattfinden

Fußball-Fans können sich freuen, denn das kommende Österreich-Spiel gegen Algerien am Sonntag um 4 Uhr in der Früh wird jetzt doch beim Public Viewing in Klagenfurt übertragen. Der Kompromiss lautet: ohne Ton.
„Es ist ein Wahnsinn, dass Österreich bei der heurigen WM mit dabei ist“, berichtet Manfred Dobesch kurz nach der entscheidenden Konferenz am Freitagvormittag, bei der es um die öffentliche Übertagung des kommenden Österreich-Spiels am Sonntag in Klagenfurt ging. „Dieses Spiel, so wie es am Sonntag stattfindet, ist ein Jahrhundertereignis – ein Public Viewing können wir uns nicht entgehen lassen“, so Dobesch.
Doch die Übertragung stand lange Zeit auf der Kippe, denn die frühe Uhrzeit – Anpfiff ist um 4 Uhr – und der Schutz der Anrainer machten den Behörden und der Stadt Sorgen. Die Dobesch-Familie hat sich dennoch dafür eingesetzt, das Entscheidungsspiel übertragen zu dürfen – mit Erfolg.
Übertragung ohne Ton
Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider und den Behörden wurde für die Ausnahmesituation ein Kompromiss gefunden. Das Spiel wird übertragen, doch ohne Ton. „Anrainer sollen am Sonntag in der Früh durch das Spiel nicht gestört werden“, freut sich Manfred Dobesch über die Lösung.
Die Familie, die das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt veranstaltet, hofft auf viele Besucher. „Auch wenn das Spiel in aller Früh stattfindet, hat es Vorteile – die Temperaturen sind angenehmer“, weist Dobesch auf die aktuelle Hitzewelle hin. Es werden um die 1500 Besucher erwartet.
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