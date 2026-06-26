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WM-Public Viewing darf ohne Ton stattfinden

Kärnten
26.06.2026 12:05
Viele Menschen fieberten bei den bisherigen Spielen am Neuen Platz in Klagenfurt mit.
Viele Menschen fieberten bei den bisherigen Spielen am Neuen Platz in Klagenfurt mit.(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Elena Überbacher
Von Elena Überbacher

Fußball-Fans können sich freuen, denn das kommende Österreich-Spiel gegen Algerien am Sonntag um 4 Uhr in der Früh wird jetzt doch beim Public Viewing in Klagenfurt übertragen. Der Kompromiss lautet: ohne Ton.

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„Es ist ein Wahnsinn, dass Österreich bei der heurigen WM mit dabei ist“, berichtet Manfred Dobesch kurz nach der entscheidenden Konferenz am Freitagvormittag, bei der es um die öffentliche Übertagung des kommenden Österreich-Spiels am Sonntag in Klagenfurt ging. „Dieses Spiel, so wie es am  Sonntag stattfindet, ist ein Jahrhundertereignis – ein Public Viewing können wir uns nicht entgehen lassen“, so Dobesch.

Die Menschenmasse bebte beim Public Viewing beim Spiel gegen Jordanien um 6 Uhr in der Früh.
Die Menschenmasse bebte beim Public Viewing beim Spiel gegen Jordanien um 6 Uhr in der Früh.(Bild: Florian Pessentheiner)
Mitfiebernde Österreicher am Neuen Platz in Klagenfurt
Mitfiebernde Österreicher am Neuen Platz in Klagenfurt(Bild: Florian Pessentheiner)
Die Dobesch-Familie erwartet am Sonntag in der Früh um die 1500 Leute.
Die Dobesch-Familie erwartet am Sonntag in der Früh um die 1500 Leute.(Bild: Florian Pessentheiner)

Doch die Übertragung stand lange Zeit auf der Kippe, denn die frühe Uhrzeit – Anpfiff ist um 4 Uhr – und der Schutz der Anrainer machten den Behörden und der Stadt Sorgen. Die Dobesch-Familie hat sich dennoch dafür eingesetzt, das Entscheidungsspiel übertragen zu dürfen – mit Erfolg.

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Übertragung ohne Ton
Gemeinsam mit Bürgermeister Christian Scheider und den Behörden wurde für die Ausnahmesituation ein Kompromiss gefunden. Das Spiel wird übertragen, doch ohne Ton. „Anrainer sollen am Sonntag in der Früh durch das Spiel nicht gestört werden“, freut sich Manfred Dobesch über die Lösung.

Die Familie, die das Public Viewing am Neuen Platz in Klagenfurt veranstaltet, hofft auf viele Besucher. „Auch wenn das Spiel in aller Früh stattfindet, hat es Vorteile – die Temperaturen sind angenehmer“, weist Dobesch auf die aktuelle Hitzewelle hin. Es werden um die 1500 Besucher erwartet.

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