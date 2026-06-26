Der Torhüter von Kap Verde überholte David Alaba

Kap Verde träumt nach dem 0:0 gegen Spanien und dem 2:2 gegen Uruguay vom sensationellen Einzug in das 1/16-Finale. In der Nacht von Freitag auf Samstag kann schon ein Punkt gegen Saudi-Arabien für den Aufstieg reichen. Bei einem Sieg ist das Team fix weiter. Star der Mannschaft ist Torhüter Vozinha, der in einem Punkt sogar Österreichs Kapitän David Alaba überholt hat. Und Kap-Verde-Verteidiger Diney Borges ist einem österreichischen Verein für immer dankbar.
Vor dem Spiel gegen Spanien hatte Vozinha auf Instagram rund 50.000 Follower. Am 25. Juni am Abend hielt der 40-Jährige bei 16,1 Millionen Followern. Er ist damit eines der größten Social-Media-Phänomene dieser WM. Zum Vergleich: Österreichs Teamkapitän David Alaba, der bei Bayern München und Real Madrid als Leistungsträger alles gewann, steht bei 15,2 Millionen Followern.
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