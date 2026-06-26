Der Torhüter von Kap Verde überholte David Alaba

Kap Verde träumt nach dem 0:0 gegen Spanien und dem 2:2 gegen Uruguay vom sensationellen Einzug in das 1/16-Finale. In der Nacht von Freitag auf Samstag kann schon ein Punkt gegen Saudi-Arabien für den Aufstieg reichen. Bei einem Sieg ist das Team fix weiter. Star der Mannschaft ist Torhüter Vozinha, der in einem Punkt sogar Österreichs Kapitän David Alaba überholt hat. Und Kap-Verde-Verteidiger Diney Borges ist einem österreichischen Verein für immer dankbar.