Randale bei abgesagtem Festival: „War brenzlig!“

Hardstyle gilt als härter, schneller und kompromissloser als andere Subgenres von elektronischer Musik. Gleiches scheint für die Hörer zu gelten. Denn Tausende von ihnen befinden sich derzeit in Biddinghuizen in den Niederlanden, wo das Gelände des „Defqon.1“-Festivals von Randalen zerlegt wurde. Die Veranstaltung musste aufgrund einer Hitzewarnung in letzter Minute abgesagt werden, die Enttäuschung war groß.