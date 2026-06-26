Kein Österreich-Rekord! Trio hofft auf Tour-Start

Der interne Kampf um einen Startplatz bei der am 4. Juli in Barcelona beginnenden Tour de France ist in vollem Gange. Viele Radrennställe warten mit ihrer Nominierung noch die nationalen Meisterschaften ab. Lesen Sie, welche ÖRV-Radprofis die besten Chancen für eine Teilnahme haben.
Die Profi-Rennställe machen fast ein Staatsgeheimnis aus der Aufstellung für die Tour de France. Erst fünf von 23 Mannschaften haben ihr achtköpfiges Aufgebot für die am 4. Juli in Barcelona mit einem Team-Zeitfahren beginnende Frankreich-Rundfahrt bekannt gegeben.
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