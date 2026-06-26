„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.
Die kluge Schäferhündin Octavia (6 Jahre) baut zu Bezugspersonen eine enge Bindung auf. Anfangs zeigt sie sich ein wenig zurückhaltend, fasst aber rasch Vertrauen. Mit Artgenossen kommt Octavia nicht so gut zurecht, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird. Tel.: 0732/247887.
Die vierjährige Freya ist eine ruhige Zeitgenossin, die grundsätzlich sehr freundlich ist, aber auch ihren Freiraum braucht. Gelegentlich holt sie sich ihre geliebten Streicheleinheiten ab, ist dann aber gerne wieder für sich. Ihre neuen Besitzer sollten ihre eher unabhängige Art zu schätzen wissen und ihr außerdem Freigang bieten. Tel.: 0732/247887.
Die beiden jungen Zwergkaninchen Maschne (am Bild) und Bajus sind ein eingespieltes Team und leben derzeit in Innenhaltung. Es wird ein großes, artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz zum Hoppeln und vielen Rückzugsmöglichkeiten gesucht. Tel.: 0732/247887.
Nach einem schweren Autounfall, einer komplizierten OP und langer Rehabilitationszeit ist Kater Anubis nun bereit für einen Neuanfang. Er ist ein wahrer Schmusekater und unglaublich liebenswert und anhänglich. Aufgrund seiner Vorgeschichte sollte er aber von nun an in einer Wohnung mit vernetztem Balkon und ohne Freigang leben. Tel.: 0664/8485571.
Rauhaardackel Bodo (11,5 Jahre) weiß genau, was er will und was nicht. Obwohl der Rüde sehr klein ist, sollte er dennoch ernst genommen werden. Besonders, wenn es um sein Futter geht, kennt Bodo keinen Spaß. Es werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die mit ihm mit Geduld, Ruhe und Training an seinem Verhalten arbeiten wollen. Tel.: 0732/247887.
Dori (3 Jahre) heißt dieser hübsche Sonnensittich, wo das Geschlecht allerdings nicht bekannt ist. Der Vogel wurde als Fundtier abgegeben und wird in eine große Voliere zu Artgenossen vermittelt. Seine neuen Besitzer sollten bereits Erfahrung in der Papageienhaltung haben. Tel.: 0732/247887.
Frigg (3 Jahre) ist eine ausgesprochen freundliche Katzendame, die Aufmerksamkeit und Kuscheleinheiten sehr schätzt. Auch Kindern gegenüber ist sie sehr aufgeschlossen. In ihrem neuen Zuhause sollte ihr wieder Freigang geboten werden. Tel.: 0732/247887.
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