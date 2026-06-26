Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Oberösterreich

„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Tierecke
26.06.2026 14:00
Dori, Octavia und Anubis warten noch auf Lebensplätze bei Tierfreunden.
Dori, Octavia und Anubis warten noch auf Lebensplätze bei Tierfreunden.(Bild: Krone KREATIV/Tierheim Linz, Pfotenhilfe Lochen)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut meinte. Sie können adoptiert werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen
Octavia – die Loyale
(Bild: Tierheim Linz)

Die kluge Schäferhündin Octavia (6 Jahre) baut zu Bezugspersonen eine enge Bindung auf. Anfangs zeigt sie sich ein wenig zurückhaltend, fasst aber rasch Vertrauen. Mit Artgenossen kommt Octavia nicht so gut zurecht, weshalb ein Einzelplatz gesucht wird.  Tel.: 0732/247887.

Freya – die Ruhige
(Bild: Tierheim Linz)

Die vierjährige Freya ist eine ruhige Zeitgenossin, die grundsätzlich sehr freundlich ist, aber auch ihren Freiraum braucht. Gelegentlich holt sie sich ihre geliebten Streicheleinheiten ab, ist dann aber gerne wieder für sich. Ihre neuen Besitzer sollten ihre eher unabhängige Art zu schätzen wissen und ihr außerdem Freigang bieten. Tel.: 0732/247887.

Maschne & Bajus – ein tolles Duo
(Bild: Tierheim Linz)

Die beiden jungen Zwergkaninchen Maschne (am Bild) und Bajus sind ein eingespieltes Team und leben derzeit in Innenhaltung. Es wird ein großes, artgerechtes Zuhause mit ausreichend Platz zum Hoppeln und vielen Rückzugsmöglichkeiten gesucht. Tel.: 0732/247887.

Anubis – der Anhängliche
(Bild: Pfotenhilfe Lochen)

Nach einem schweren Autounfall, einer komplizierten OP und langer Rehabilitationszeit ist Kater Anubis nun bereit für einen Neuanfang. Er ist ein wahrer Schmusekater und unglaublich liebenswert und anhänglich. Aufgrund seiner Vorgeschichte sollte er aber von nun an in einer Wohnung mit vernetztem Balkon und ohne Freigang leben. Tel.: 0664/8485571.

Lesen Sie auch:
Die Linzerin wurde beim Schnorcheln auf den Galapagos-Inseln von einem Hai attackiert. ...
Drama beim Schnorcheln
Nach Hai-Attacke Linzerin Unterschenkel amputiert
23.06.2026
Heute Berufungsprozess
Pensionist soll Hündin durch Luft gekickt haben
24.06.2026
Alle Bundesländer
Ihr Kontakt zur „Krone“-Tierecke
01.02.2016
Bodo – der Charakterstarke
(Bild: Tierheim Linz)

Rauhaardackel Bodo (11,5 Jahre) weiß genau, was er will und was nicht. Obwohl der Rüde sehr klein ist, sollte er dennoch ernst genommen werden. Besonders, wenn es um sein Futter geht, kennt Bodo keinen Spaß. Es werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die mit ihm mit Geduld, Ruhe und Training an seinem Verhalten arbeiten wollen. Tel.: 0732/247887.

Dori – der gesellige Sonnenschein
(Bild: Tierheim Linz)

Dori (3 Jahre) heißt dieser hübsche Sonnensittich, wo das Geschlecht allerdings nicht bekannt ist. Der Vogel wurde als Fundtier abgegeben und wird in eine große Voliere zu Artgenossen vermittelt. Seine neuen Besitzer sollten bereits Erfahrung in der Papageienhaltung haben. Tel.: 0732/247887.

Frigg – die Schmusekatze
(Bild: Tierheim Linz)

Frigg (3 Jahre) ist eine ausgesprochen freundliche Katzendame, die Aufmerksamkeit und Kuscheleinheiten sehr schätzt. Auch Kindern gegenüber ist sie sehr aufgeschlossen. In ihrem neuen Zuhause sollte ihr wieder Freigang geboten werden. Tel.: 0732/247887.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tierecke
26.06.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weltkatzentag
„Von den Schnurrhaaren bis zur Schwanzspitze“
Krone Plus Logo
In ganz Kärnten
Majestätische Wildkatzen sind wieder im Anmarsch
Die „Krone“ deckt auf
Schwere Missstände im Affen-Labor der Uni Wien
Krone Plus Logo
Schwerer Abschied
Zwilling im Körper: Fohlen verliert Kampf um Leben
Nach tödlicher Attacke
„Hunde sollten jährlich überprüft werden!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
132.624 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
120.925 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
114.372 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1294 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
1006 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Kolumnen
„Und der Kanzler sich a bisserl Fußball anschaut“
984 mal kommentiert
Die WM-Reise des Kanzlers mit übergroßer Delegation kommt in der Heimat nicht gut an. „Gespart ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf