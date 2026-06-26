„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Rauhaardackel Bodo (11,5 Jahre) weiß genau, was er will und was nicht. Obwohl der Rüde sehr klein ist, sollte er dennoch ernst genommen werden. Besonders, wenn es um sein Futter geht, kennt Bodo keinen Spaß. Es werden hundeerfahrene Menschen gesucht, die mit ihm mit Geduld, Ruhe und Training an seinem Verhalten arbeiten wollen. Tel.: 0732/247887.