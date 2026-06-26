Wörthersee-Unterkunft nur für Tourismusmitarbeiter

Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren Kärntens. Gleichzeitig stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig an die Region zu binden. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Verfügbarkeit von attraktivem und leistbarem Wohnraum. Genau an diesem Punkt setzt das „TeamHaus Kärnten“ an, das nächstes Jahr gleich hinter der Eishalle errichtet wird.