Wörthersee-Unterkunft nur für Tourismusmitarbeiter

Ein Meilenstein im Tourismus soll das in der Casino-Stadt Velden am Wörthersee geplante eigene Haus nur für Mitarbeiter von Hotels werden. 48 Quartiere werden angeboten, am Wörthersee-Hotspot soll so Tourismusgeschichte geschrieben werden.
Der Tourismus zählt zu den wichtigsten Wirtschaftssektoren Kärntens. Gleichzeitig stehen viele Betriebe vor der Herausforderung, qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen und langfristig an die Region zu binden. Ein entscheidender Faktor dabei ist die Verfügbarkeit von attraktivem und leistbarem Wohnraum. Genau an diesem Punkt setzt das „TeamHaus Kärnten“ an, das nächstes Jahr gleich hinter der Eishalle errichtet wird.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.