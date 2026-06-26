Alles glitzert! Aber Lewis schießt gegen Tracht

Schön, bunt – und viel mehr „als nur noch ein paar Fahrer, die im Kreis fahren“. Die Formel 1 ist mittlerweile eine Glitzerwelt. Das Fahrerlager und die Ränge abseits der Strecke werden zum Laufsteg. Die Modebranche hat die Königsklasse längst erobert. Nicht nur durch Stil-Ikone Lewis Hamilton oder den Einstieg von „Gucci“.