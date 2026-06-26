Alles glitzert! Aber Lewis schießt gegen Tracht

Schön, bunt – und viel mehr „als nur noch ein paar Fahrer, die im Kreis fahren“. Die Formel 1 ist mittlerweile eine Glitzerwelt. Das Fahrerlager und die Ränge abseits der Strecke werden zum Laufsteg. Die Modebranche hat die Königsklasse längst erobert. Nicht nur durch Stil-Ikone Lewis Hamilton oder den Einstieg von „Gucci“.
Lewis Hamilton verwandelt jede Formel 1-Strecke zum Laufsteg. Der extravagante Brite mit seinen oft schrillen Outfits fällt nicht nur in seinem Formel 1-Boliden auf. Auch Spielberg wird regelmäßig damit zur Fashion-Show. In abgespeckter Form natürlich – kein Vergleich zur Fashion-Week, die Hamilton zuletzt als Star-Gast in Mailand besucht hat.
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