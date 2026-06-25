Keine warme Dusche: Erste Wiener flüchten schon

Die Flötzersteig-Leitung transportiert aufgrund Wartungsarbeiten von 25. bis 29. Juni kein Warmwasser mehr in die Haushalte. Acht Duschstandorte wurden bereitgestellt. Die „Krone“ hat mit Betroffenen gesprochen und wagte sich auch in einen Fernwärmeschacht.
Seit Donnerstagfrüh läuft aus den Wasserhähnen in Hunderten Wohnungen in Penzing und Ottakring nur mehr kaltes Wasser. Um auf die warme Dusche nicht verzichten zu müssen, richtete Wien Energie acht Duschstandorte ein. Sie öffnen um 6 Uhr und schließen um 22 Uhr wieder. Auch beim SK Rapid oder SC Red Star-Penzing stehen Duschen bereit.
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