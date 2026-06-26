Fünf Verletzte: Kleinbus stürzt in Straßengraben

Notarzthubschrauber kam zum Einsatz

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz, einem Notarztteam sowie den Feuerwehrsanitätern wurden die Verletzten an der Unfallstelle erstversorgt. „Eine rumänische Staatsangehörige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Notarzthubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt verbracht. Vier weitere Frauen wurden mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Friesach verbracht“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Insgesamt standen rund 30 Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Althofen und Meiselding im Einsatz.