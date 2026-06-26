Fünf Verletzte: Kleinbus stürzt in Straßengraben

Am Donnerstagabend kam in der Gemeinde Mölbling ein Kleinbus mit acht Insassen von der Nebenfahrbahn ab und stürzte in einen Straßengraben. Einige Stunden später brannte ein Pkw auf der Tauernautobahn.
Donnerstagabend um 20.08 Uhr schrillten die Alarmglocken: Die Freiwilligen Feuerwehren Althofen und Meiselding wurden zu einem Einsatz gerufen. Aus bislang unbekannter Ursache kam ein Kleinbus in St. Kosmas rechts von der Nebenfahrbahn ab und stürzte zehn Meter über die Böschung.
Das Fahrzeug landete am Dach im Straßengraben. Am Steuer des Fahrzeugs saß ein 36-jähriger rumänischer Staatsangehöriger. Neben ihm befanden sich sieben weitere rumänische Staatsangehörige im Fahrzeug. „Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten bereits alle acht Insassen das Fahrzeug selbstständig verlassen können“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr Althofen.
Notarzthubschrauber kam zum Einsatz
Gemeinsam mit dem Roten Kreuz, einem Notarztteam sowie den Feuerwehrsanitätern wurden die Verletzten an der Unfallstelle erstversorgt. „Eine rumänische Staatsangehörige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch den Notarzthubschrauber C11 ins UKH Klagenfurt verbracht. Vier weitere Frauen wurden mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Friesach verbracht“, informiert die Landespolizeidirektion Kärnten. Insgesamt standen rund 30 Feuerwehrmitglieder der Feuerwehren Althofen und Meiselding im Einsatz.
Fahrzeug brannte vollständig aus
Einige Stunden später mussten Einsatzkräfte auf die Tauernautobahn ausrücken. Ein 34-jähriger Tiroler war um 0.21 Uhr auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als sein Fahrzeug auf Höhe Seeboden aus bislang unbekannter Ursache im Bereich der Motorhaube Feuer fing.
Der Tiroler lenkte den Pkw auf den Pannenstreifen und konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen – sein Fahrzeug brannte vollständig aus. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Seeboden und Lendorf mit 25 Kräften.
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