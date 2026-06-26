Mehr als 300 Tote im Kongo, Kliniken beinahe voll

Tests für neues Medikament

Doch es gibt auch gute Nachrichten: In der kommenden Woche sollen in Bunia, der Hauptstadt der besonders betroffenen Provinz Ituri im Nordosten des Kongo, klinische Verfahren für Medikamente beginnen, sagte Kaseya. Es handle sich um ein Prophylaxemittel nach Kontakt mit dem Ebola-Erreger. Das aus den USA stammende Mittel MBP134 soll in den kommenden Tagen eintreffen. Zudem arbeiteten mehrere Unternehmen an weiteren Impfstoffkandidaten. Der Impfstoff Remdisivir von Herstellern aus den USA und Ägypten, der in der kommenden Woche erprobt werden soll, ist den Angaben zufolge bereits im Land eingetroffen.