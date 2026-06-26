Fußballfans aus NÖ stürmen die Sportausstatter

Ganz Österreich ist zurzeit im WM-Fieber – und Niederösterreich mischt dabei ganz vorne mit. Kein anderes Bundesland kauft derzeit mehr Fan-Artikel bei Intersport. Lediglich in der Relation zur Einwohnerzahl kauft das Burgenland noch mehr. Schon vor der Auslosung deckten sich Tausende Fans mit Trikots, Schals und Schminkstiften ein – seit dem Auftaktsieg sei die Nachfrage nochmals regelrecht nach oben geschossen. „Seither wird gekauft, gekauft, gekauft. Der Tag des Länderspiels gegen Argentinien hat alle Rekorde gebrochen, auch den Spieltag gegen Jordanien“, freut sich Geschäftsführer Franz Koll. Der Umsatz mit Fan-Artikeln habe sich seit Beginn der WM damit weit mehr als verdoppelt.