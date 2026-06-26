Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land im WM-Fieber

Fußballfans aus NÖ stürmen die Sportausstatter

Niederösterreich
26.06.2026 06:50
Stimmung pur beim Public Viewing in Langenlois. Bis zum Schlusspfiff feuerten hunderte Fans ihre ...
Stimmung pur beim Public Viewing in Langenlois. Bis zum Schlusspfiff feuerten hunderte Fans ihre Nationalteam-Stars lautstark an.(Bild: Attila Molnar)
Porträt von Bernhard matouschek
Von Bernhard matouschek

Rekordumsätze werden bei Trikots, Schals und Schminkstiften derzeit rund um die Fußball-WM gemacht. In Niederösterreich läuft der Verkauf der Fanartikel besser als in jedem anderen Bundesland.

0 Kommentare

Ganz Österreich ist zurzeit im WM-Fieber – und Niederösterreich mischt dabei ganz vorne mit. Kein anderes Bundesland kauft derzeit mehr Fan-Artikel bei Intersport. Lediglich in der Relation zur Einwohnerzahl kauft das Burgenland noch mehr. Schon vor der Auslosung deckten sich Tausende Fans mit Trikots, Schals und Schminkstiften ein – seit dem Auftaktsieg sei die Nachfrage nochmals regelrecht nach oben geschossen. „Seither wird gekauft, gekauft, gekauft. Der Tag des Länderspiels gegen Argentinien hat alle Rekorde gebrochen, auch den Spieltag gegen Jordanien“, freut sich Geschäftsführer Franz Koll. Der Umsatz mit Fan-Artikeln habe sich seit Beginn der WM damit weit mehr als verdoppelt.

Zitat Icon

Die Begeisterung für die WM ist außergewöhnlich. Die Euphorie reicht weit über eingefleischte Fußballfans hinaus.

Franz Koll, Intersport-Geschäftsführer

Bild: INTERSPORT Austria


Diese ÖFB-Stars verkaufen sich am besten
Ein „echter Volltreffer“ sind derzeit vor allem die Trikots unserer Nationalspieler. Drei Viertel der verkauften Dressen sind Heimtrikots, ein Viertel Auswärtsdressen. Besonders gefragt sind Modelle mit Spielernamen auf dem Rücken. „Die ewigen Favoriten bleiben Arnautović und Alaba. Gleichzeitig sehen wir, dass sich viele junge Fans aktuell besonders mit Baumgartner oder Laimer identifizieren.“ Wer jetzt befürchtet, leer auszugehen, könne aufatmen: „Unsere Lager sind gut gefüllt“, versichert Koll.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
26.06.2026 06:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
129.851 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
116.471 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Ski Alpin
Ski-Legende Bode Miller festgenommen!
112.082 mal gelesen
Bode Miller
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1291 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1160 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
985 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf