Fußballfans aus NÖ stürmen die Sportausstatter

Rekordumsätze werden bei Trikots, Schals und Schminkstiften derzeit rund um die Fußball-WM gemacht. In Niederösterreich läuft der Verkauf der Fanartikel besser als in jedem anderen Bundesland.
Ganz Österreich ist zurzeit im WM-Fieber – und Niederösterreich mischt dabei ganz vorne mit. Kein anderes Bundesland kauft derzeit mehr Fan-Artikel bei Intersport. Lediglich in der Relation zur Einwohnerzahl kauft das Burgenland noch mehr. Schon vor der Auslosung deckten sich Tausende Fans mit Trikots, Schals und Schminkstiften ein – seit dem Auftaktsieg sei die Nachfrage nochmals regelrecht nach oben geschossen. „Seither wird gekauft, gekauft, gekauft. Der Tag des Länderspiels gegen Argentinien hat alle Rekorde gebrochen, auch den Spieltag gegen Jordanien“, freut sich Geschäftsführer Franz Koll. Der Umsatz mit Fan-Artikeln habe sich seit Beginn der WM damit weit mehr als verdoppelt.
Die Begeisterung für die WM ist außergewöhnlich. Die Euphorie reicht weit über eingefleischte Fußballfans hinaus.
Franz Koll, Intersport-Geschäftsführer
Bild: INTERSPORT Austria
Diese ÖFB-Stars verkaufen sich am besten
Ein „echter Volltreffer“ sind derzeit vor allem die Trikots unserer Nationalspieler. Drei Viertel der verkauften Dressen sind Heimtrikots, ein Viertel Auswärtsdressen. Besonders gefragt sind Modelle mit Spielernamen auf dem Rücken. „Die ewigen Favoriten bleiben Arnautović und Alaba. Gleichzeitig sehen wir, dass sich viele junge Fans aktuell besonders mit Baumgartner oder Laimer identifizieren.“ Wer jetzt befürchtet, leer auszugehen, könne aufatmen: „Unsere Lager sind gut gefüllt“, versichert Koll.
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