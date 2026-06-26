„Rassistisch!“ Elfenbeinküste rügt Schweinsteiger

Emerse Faé, Trainer der Elfenbeinküste, hat Bastian Schweinsteiger scharf für dessen Aussage über den Spielstil der Afrikaner kritisiert. „Das ist traurig. Wir könnten es rassistisch nennen. Als ich seinen Kommentar gehört habe, war ich enttäuscht. Ich habe keine andere Möglichkeit, als das zu akzeptieren“, antwortete Faé, als er nach dem Einzug in die K.-o.-Runde der Fußball-WM auf die Äußerung des Weltmeisters von 2014 angesprochen wurde.