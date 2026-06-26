Geheimtipp in Spielberg – Auferstehung von Max?

Formel 1 in Spielberg – und wieder einmal blickt alles auf Max Verstappen! War der Red-Bull-Star in den vergangenen Jahren aber meist der von vielen bereits im Vorfeld prognostizierte Sieger des Österreich-GP, hat sich das Blatt inzwischen gewendet. Auch der Holländer selbst schlug zum Start des Motorsport-Fests in der Steiermark keine allzu großen Töne an.
„Max Verstappen!“ So lautete die klare Antwort, wenn man am Donnerstag am und um den Red Bull Ring orange gekleidete Fans nach ihrem Siegertipp gefragt hat. Die „Orange Army“ hält ihrem vierfachen Weltmeister eisern die Treue, aber auch der eine oder andere heimische Gastronom hat Verstappen am Zettel. Ein „Geheimtipp“, der in vermeintlich fachkundiger Runde durchaus für Stirnrunzeln gesorgt hat. Denn Verstappens Liebe zu seinem neuen Boliden ist noch nicht entbrannt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.