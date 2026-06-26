Geheimtipp in Spielberg – Auferstehung von Max?

„Max Verstappen!“ So lautete die klare Antwort, wenn man am Donnerstag am und um den Red Bull Ring orange gekleidete Fans nach ihrem Siegertipp gefragt hat. Die „Orange Army“ hält ihrem vierfachen Weltmeister eisern die Treue, aber auch der eine oder andere heimische Gastronom hat Verstappen am Zettel. Ein „Geheimtipp“, der in vermeintlich fachkundiger Runde durchaus für Stirnrunzeln gesorgt hat. Denn Verstappens Liebe zu seinem neuen Boliden ist noch nicht entbrannt.