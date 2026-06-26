Weg vom Handy! So funktionieren Offline-Clubs

Nackt fühlen sich so manche Teilnehmer, wenn sie beim Treffen des Offline-Clubs ihr Handy abgeben müssen. Mittlerweile gibt es diese Events europaweit. Was 2024 in Amsterdam begann, hat sich längst zu einer internationalen Bewegung entwickelt. Auch in Wien treffen sich Menschen regelmäßig, um für einige Stunden bewusst auf ihr Smartphone zu verzichten.