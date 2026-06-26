Wie wappnen Sie sich gegen die Gluthitze?

Es gibt sie immer noch, jene Österreicher, die glauben, dass die momentane Hitze nur Zufall ist. Oder dass nach der letzten Eiszeit nun naturgemäß eine Wärmeperiode folgen muss, die in spätestens zehntausend Jahren wieder vorbei sein sollte. So viel Zeit bleibt den meisten von uns leider nicht zur Abkühlung, daher sollten wir uns überlegen, wie wir uns gegen diese häufiger wiederkehrenden Hitzewochen körperlich und geistig wappnen: