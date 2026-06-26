Wie wappnen Sie sich gegen die Gluthitze?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich einem Thema an, das buchstäblich keinen kalt lässt: den extremen hohen Temperaturen.
Es gibt sie immer noch, jene Österreicher, die glauben, dass die momentane Hitze nur Zufall ist. Oder dass nach der letzten Eiszeit nun naturgemäß eine Wärmeperiode folgen muss, die in spätestens zehntausend Jahren wieder vorbei sein sollte. So viel Zeit bleibt den meisten von uns leider nicht zur Abkühlung, daher sollten wir uns überlegen, wie wir uns gegen diese häufiger wiederkehrenden Hitzewochen körperlich und geistig wappnen:
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