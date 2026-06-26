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„Keine Frage!“

Wie wappnen Sie sich gegen die Gluthitze?

Vorarlberg
26.06.2026 08:00
Der richtige Umgang mit der Affenhitze ist auch eine Frage des Mindsets: Versuchen Sie erst gar ...
Der richtige Umgang mit der Affenhitze ist auch eine Frage des Mindsets: Versuchen Sie erst gar nicht, gegen die Hitze anzukämpfen, sondern arrangieren Sie sich mit den Gegebenheiten!(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen. Heute nimmt er sich einem Thema an, das buchstäblich keinen kalt lässt: den extremen hohen Temperaturen.

0 Kommentare

Es gibt sie immer noch, jene Österreicher, die glauben, dass die momentane Hitze nur Zufall ist. Oder dass nach der letzten Eiszeit nun naturgemäß eine Wärmeperiode folgen muss, die in spätestens zehntausend Jahren wieder vorbei sein sollte. So viel Zeit bleibt den meisten von uns leider nicht zur Abkühlung, daher sollten wir uns überlegen, wie wir uns gegen diese häufiger wiederkehrenden Hitzewochen körperlich und geistig wappnen:

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