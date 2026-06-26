Kroatiens Legende steht unter Siegzwang

Kroatien will sich am Samstag (23 Uhr) in Philadelphia gegen Ghana zum Abschluss der WM-Vorrunde Rang zwei der Gruppe L angeln. Dazu müssen Nationalheld Luka Modric & Co. aber gewinnen.
Vize-Europameister England geht am Samstag gegen Panama als Riesenfavorit auf den Sieg der Gruppe L ins Rennen – Kroatien will sich im Showdown gegen Kapitän Jordan Ayew und Ghanas Black Stars (die einen Punkte mehr haben) Platz zwei sichern, muss dafür allerdings gewinnen. Der Vizeweltmeister von 2018 und WM-Dritte von 2022 hat im Turnier sichtlich Anlaufschwierigkeiten: Nach dem 2:4 gegen England gab’s ein knappes 1:0 gegen Panama – gegen Ghana soll nun endlich der Knoten platzen.
Und dabei soll die größte Legende des Landes Regie führen: Nach dem Sieg gegen Panama wurde der 40-jährige Regisseur Luka Modric, der 2006 sein Team-Debüt gefeiert hatte und die „Vatreni“ (die Feurigen) in Folge zu wahren Höhenflügen geführt hatte, von seinen Teamkollegen nach seinem 200. Länderspiel durch die Luft gewirbelt. Wie die Allzeit-Größen Cristiano Ronaldo (der 230 Länderspiele für Portugal absolviert hat) und Lionel Messi (201 Einsätze für Argentinien) gehört der in Zadar geborene Grandseigneur des AC Milan nun zu einem exklusiven Club von Spielern mit 200 Länderspielen. „Wir müssen sehr froh sein, dass wir ihn (Anm.: Luka Modric) in unserer Mannschaft haben. Er wird als bester Spieler Kroatiens in die Geschichte eingehen“, sagt Teamchef Zlatko Dalic über den Jubilar. Dieser glaubt übrigens, dass es für Kroatien bei seiner letzten WM nun erst richtig losgeht: „Ich bin fest davon überzeugt, dass uns dieser Sieg gegen Panama helfen wird, an Selbstvertrauen zu gewinnen und im Laufe des Turniers besser zu werden.“
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