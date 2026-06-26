Spitäler überlastet
41 Grad: Paris verbietet jetzt Verkauf von Alkohol
Die Rekordhitze zwingt Paris zu drastischen Maßnahmen: Weil die Krankenhäuser im Großraum der französischen Hauptstadt bereits an ihre Belastungsgrenze stoßen, gilt von Freitag bis Sonntagfrüh ein umfassendes Alkoholverbot. Die Behörden wollen damit zusätzliche Notfälle verhindern und Rettungsdienste entlasten.
Die Pariser Polizeipräfektur untersagte für diesen Zeitraum den Verkauf von Alkohol sowie den Konsum alkoholischer Getränke im öffentlichen Raum. Ausgenommen von der Regelung sind Restaurants und Gaststätten.
Krankenhäuser kommen kaum hinterher
Als Grund für die Maßnahme nannte die Polizei die vollständige Auslastung der Krankenhäuser im Großraum Paris. Gleichzeitig würden laufend neue Patienten eingeliefert, erklärte Polizeipräfekt Patrice Faure.
Mit dem Verbot sollen alkoholbedingte Einsätze reduziert und Kliniken sowie Rettungsdienste entlastet werden. Für die Krankenhäuser in Frankreich wurde bereits der höchste Krisenmodus ausgerufen.
Ärzte warnen vor Alkohol
In Paris werden Temperaturen von bis zu 41 Grad erwartet. Ärzte raten deshalb ausdrücklich vom Konsum alkoholischer Getränke ab, da Alkohol das Risiko eines Hitzschlags erhöht. Nach Angaben des Polizeichefs hatte bereits das während der Fête de la Musique am vergangenen Sonntag verhängte Alkoholverbot dazu beigetragen, Ausschreitungen und medizinische Notfälle deutlich einzudämmen.
Teils wird sogar Trinkwasser knapp
Wegen der massiven Hitzewelle in Frankreich wird in mehreren Orten im Umland von Paris das Trinkwasser knapp: Die Bewohner von neun Dörfern im Département Val d‘Oise sollten vorerst mit Plastikflaschen versorgt werden, wie das Unternehmen Veolia mitteilt. Betroffen sind demnach etwa 8300 Menschen.
Der Wasserverbrauch war wegen der Hitzewelle in der Gegend um 30 Prozent gestiegen. Dies hatte zur Folge, dass das Wasserversorgungsnetz nicht mehr ausreichte. Während früherer Hitzeperioden war es in Frankreich bereits häufiger zu Wasserknappheit gekommen, allerdings eher im Süden des Landes und im Hochsommer.
Kaum Abkühlung in der Nacht
Nach mehreren Tagen extremer Hitze haben sich die Straßen der französischen Hauptstadt stark aufgeheizt. Auch in den Wohnungen sorgt die anhaltende Wärme für Belastung, weil die Temperaturen in den Nächten kaum noch sinken.
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