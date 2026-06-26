41 Grad: Paris verbietet jetzt Verkauf von Alkohol

Der Wasserverbrauch war wegen der Hitzewelle in der Gegend um 30 Prozent gestiegen. Dies hatte zur Folge, dass das Wasserversorgungsnetz nicht mehr ausreichte. Während früherer Hitzeperioden war es in Frankreich bereits häufiger zu Wasserknappheit gekommen, allerdings eher im Süden des Landes und im Hochsommer.