Arbeiter setzen auf Wassermelone oder Skianzug

Ein Azorenhoch hat Salzburg mit bis zu 40 Grad Celsius fest im Griff. In der Juni-Hitzewelle helfen sich Bauarbeiter mit Tricks wie einem nassen Handtuch im Nacken. Andere brauchen auch bei hochsommerlichen Temperaturen spezielle Thermo-Kleidung und holen sich gefrorene Wimpern.
Im Lkw von Thomas Prossegger kratzt die Außentemperatur-Anzeige an der 40-Grad-Marke. Und ein Check auf der Hitze-App offenbart dann den schweißtreibenden Wert: 32,1 Grad, und das im Schatten!
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