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Psychologin klärt auf:

Gibt es das Phänomen „Turniermannschaft“?

Fußball
26.06.2026 05:00
Die deutsche Nationalmannschaft rund um Toni Kroos und Thomas Müller galt viele Jahre als ...
Die deutsche Nationalmannschaft rund um Toni Kroos und Thomas Müller galt viele Jahre als Turniermannschaft.(Bild: AFP/MIGUEL MEDINA)
Porträt von Harald Dworak
Von Harald Dworak

Die Fußball-Weltmeisterschaft geht langsam in die entscheidende Phase. Welche Mannschaft kann noch einmal die letzten Kräfte freisetzen, wächst noch näher zusammen und kann so eine besondere Eigendynamik entwickeln? Psychologin Christa Schirl erklärt das Phänomen einer Turniermannschaft und zeigt auf, was eine Mannschaft wirklich zum Team macht.

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Viele gute Einzelkönner machen noch keine erfolgreiche Mannschaft aus. Woran das liegt, wie Trainer die Extra-Prozent aus ihrer Truppe kitzeln können und warum Sir Alex Ferguson ein Meister seines Fachs war, erklärt Psychologin Christa Schirl im dritten und letzten Teil ihrer Fußball-Interview-Analyse:

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