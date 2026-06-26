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Rekord könnte fallen

Hitzewellen in Österreich häufiger und länger

Österreich
26.06.2026 07:42
Porträt von krone.at
Von krone.at

Hitzewellen treten in Österreich deutlich häufiger auf als noch vor 1990 und dauern inzwischen auch länger an. Besonders deutlich zeigt sich die Entwicklung in Eisenstadt: Dort dauerte die längste Hitzewelle der vergangenen Jahre im Durchschnitt 18,5 Tage.

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  • Von 1961 bis 1990 dauerten Hitzewellen in Eisenstadt laut Daten der Geosphere Austria im Schnitt noch 7,0 Tage. 2024 wurden in der burgenländischen Landeshauptstadt und in Wien Rekorde von 31 Tage dauernden Hitzeperioden verzeichnet.
  • Im Schnitt der Jahre 2020 bis 2025 dauerte in Wien die längste Hitzewelle 16 Tage, vor 1990 waren es 6,3 Tage.
Österreich
Symbol wolkenlos
20° / 34°
7 km/h
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22° / 32°
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20° / 30°
17 km/h
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Wien
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24° / 31°
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20° / 29°
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19 km/h
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St. Pölten
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19° / 33°
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21° / 38°
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14 km/h
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18 km/h
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Symbol heiter
19° / 29°
16 km/h
12:17 h
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Symbol starke Regenschauer
18° / 23°
7 km/h
03:20 h
65 %
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16° / 25°
23 km/h
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Eisenstadt
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20° / 33°
8 km/h
15:26 h
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21° / 35°
8 km/h
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Symbol wolkenlos
20° / 38°
9 km/h
15:44 h
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Symbol wolkenlos
21° / 40°
6 km/h
14:41 h
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23° / 29°
11 km/h
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20° / 30°
6 km/h
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19° / 28°
13 km/h
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11 km/h
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14 km/h
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14 km/h
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Linz
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20° / 32°
8 km/h
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19° / 34°
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20° / 37°
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21° / 38°
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22° / 37°
7 km/h
09:45 h
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21° / 34°
7 km/h
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Symbol einzelne Regenschauer
20° / 32°
8 km/h
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8 km/h
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Graz
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55 %
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6 km/h
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19° / 32°
5 km/h
11:23 h
75 %
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18° / 30°
5 km/h
11:56 h
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Symbol starke Regenschauer
19° / 23°
7 km/h
09:33 h
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Symbol heiter
15° / 28°
6 km/h
12:03 h
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Klagenfurt
Symbol wolkenlos
19° / 33°
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15:43 h
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17° / 35°
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15:33 h
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Symbol wolkenlos
19° / 38°
7 km/h
15:22 h
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Symbol heiter
22° / 38°
9 km/h
12:47 h
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Symbol Gewitter
21° / 27°
12 km/h
04:30 h
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18° / 29°
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06:27 h
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Symbol starke Regenschauer
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10 km/h
10:15 h
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17° / 27°
13 km/h
04:54 h
50 %
Symbol Gewitter
17° / 19°
17 km/h
03:47 h
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13° / 24°
13 km/h
11:12 h
70 %
Salzburg
Symbol wolkenlos
18° / 35°
9 km/h
12:52 h
15 %
Symbol heiter
18° / 35°
7 km/h
14:18 h
15 %
Symbol heiter
19° / 38°
7 km/h
12:12 h
25 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 35°
8 km/h
09:52 h
55 %
Symbol Gewitter
20° / 27°
8 km/h
06:13 h
85 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 32°
5 km/h
08:29 h
80 %
Symbol starke Regenschauer
17° / 27°
7 km/h
09:59 h
90 %
Symbol stark bewölkt
16° / 26°
4 km/h
06:00 h
45 %
Symbol starke Regenschauer
16° / 21°
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Innsbruck
Symbol wolkenlos
19° / 32°
8 km/h
15:34 h
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19° / 33°
6 km/h
13:28 h
20 %
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21° / 34°
5 km/h
12:34 h
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Symbol heiter
22° / 32°
7 km/h
10:25 h
50 %
Symbol einzelne Regenschauer
20° / 24°
7 km/h
08:13 h
75 %
Symbol einzelne Regenschauer
16° / 26°
7 km/h
09:54 h
85 %
Symbol einzelne Regenschauer
17° / 25°
8 km/h
10:24 h
80 %
Symbol stark bewölkt
17° / 23°
7 km/h
03:15 h
45 %
Symbol Gewitter
16° / 19°
15 km/h
07:57 h
80 %
Symbol wolkenlos
13° / 24°
7 km/h
15:24 h
20 %
Bregenz
Wetterdaten:
  • Hinter Eisenstadt und Wien folgt in der Rangliste der Landeshauptstädte Klagenfurt mit 14,2 Tagen andauernden Hitzewellen (1961 bis 1990: 6,1 Tage).
  • Am Kürzesten fallen die Hitzewellen in der Stadt Salzburg aus. Die längsten Perioden der vergangenen sechs Jahre dauerten dort im Schnitt 6,6 Tage (1961 bis 1990: 4,9 Tage).

Hitzewellen

Als Hitzewelle gilt eine Periode von mindestens drei aufeinanderfolgenden Tagen mit Temperaturen über 30 Grad. Dazwischen können einzelne Tage mit 25 bis 30 Grad liegen, solange die durchschnittliche Höchsttemperatur der gesamten Periode bei mindestens 30 Grad bleibt.

Kein Jahr ohne Welle
Die Hitzewellen haben sich nicht nur insgesamt verlängert, sondern sind auch häufiger geworden. Gab es in den 30 Jahren der Klimaperiode von 1961 bis 1990 in Wien noch zehn Jahre ohne eine Hitzewelle gemäß der Definition, so hatte es in der Bundeshauptstadt seit 1991 jedes Jahr mindestens eine Hitzeperiode gegeben.

In allen anderen Landeshauptstädten sind die Jahre ohne Hitzewelle zumindest weniger geworden, berichtete Geosphere Austria.

Für das Wochenende wurde für den Nordosten Österreichs sowie den Raum Wels/Linz und für Graz, ...
Für das Wochenende wurde für den Nordosten Österreichs sowie den Raum Wels/Linz und für Graz, Klagenfurt und Villach wegen der Hitze die höchste Wetterwarnstufe ausgerufen. Laut Vorhersage könnte am Sonntag der österreichweite Rekord von 40,5 Grad aus dem Jahr 2013 fallen.(Bild: Martin A. Jöchl)

Hochdruckgebiete, die für stabiles Wetter und höhere Temperaturen sorgen, treten laut dem EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus in Europa öfter auf. „Wenn man die letzten 20 bis 30 Jahre betrachtet, sieht man insbesondere im Sommer eine Häufung solcher Hochdrucklagen, die Hitzewellen wahrscheinlicher machen“, so Direktor Carlo Buontempo.

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Ob diese zunehmende Häufigkeit tatsächlich eine Folge des Klimawandels ist oder lediglich eine „statistische Schwankung“, ist unter Wissenschaftern umstritten.

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