Sängerin Nena muss nach Sturz operiert werden

Nena (66) hat sich ihr linkes Handgelenk gebrochen. „Ihr Lieben, gestern Abend bin ich auf einem nassen Stein ausgerutscht und hab mir dabei mein Handgelenk gebrochen“, heißt es in einem Beitrag auf der Plattform Instagram. „Das ist mein erster Knochenbruch ever.“ Die Sängerin sei trotz Verletzung wohlauf und werde am Freitagmorgen operiert.
„Ich bin ziemlich beeindruckt von dieser Erfahrung, aber ich bin wohlauf und vor allem voller Dank, dass nicht mehr passiert ist“, schrieb Nena weiter.
Mit Gips auf Instagram
Wann und wo sich der Unfall ereignet hat, geht aus dem Post nicht hervor. Auf einem Bild trug die Sängerin, die seit vielen Jahren in Hamburg lebt, einen Gipsverband.
Einen Auftritt auf der Musikveranstaltung Würth Open Air im Nordosten des deutschen Bundeslandes Baden-Württembergs hat Nena abgesagt, wie der Veranstalter bereits bestätigt hat. Ein geplantes Konzert in Hannover wird demnach nachgeholt.
„Ich danke Euch für Eure Liebe und Euer Verständnis“, so Nena, die abschließend hinzufügte: „Ich freue mich sehr auf Euch bei allen weiteren kommenden Konzerten!“
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