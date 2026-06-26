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„Ghettoisierung“

Jugendbande terrorisiert Viertel in Favoriten

Wien
26.06.2026 05:00
Tagein tagaus halten sich Jugendliche im Viertel auf, dealen und schlägern.
Tagein tagaus halten sich Jugendliche im Viertel auf, dealen und schlägern.(Bild: Krone KREATIV/Johann Posch)
Porträt von Viktoria Graf
Von Viktoria Graf

Seit einigen Jahren sorgen zahlreiche jugendliche Krawallmacher für Probleme im einst friedlichen Neubau-Vorzeigeprojekt Sonnwendviertel. Anrainer fürchten nun eine „Ghettoisierung“ ihres Grätzels.

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Vor rund zehn Jahren ist Johann Posch ins neue Sonnwendviertel gezogen. „Sie haben uns mit Versprechen von Natur und Feldhasen hergelockt. Den heutigen Zustand kann man nicht mehr mit damals vergleichen“, sagt der 72-Jährige.

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