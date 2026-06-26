Eine Stunde Zeit, um zu einer Legende zu werden!

Tony Christie wollte in seinem Klassiker aus dem Jahr 1972 wissen: „Is This the Way to Amarillo?“ Die „Krone“ hat nicht nur den Weg in die texanische 200.000 Einwohner-Stadt gefunden, sondern dort eines der legendärsten Steak-Restaurants der USA. „Es ist verrückt, an manchen Tagen werden hier bei uns 5000 Steaks gegessen“, erzählt Mariah, die im „The Big Texan“ stilecht natürlich mit einem Cowgirl-Hut auf dem Kopf serviert.