Eine Stunde Zeit, um zu einer Legende zu werden!

Die „WM-Camper“ der „Krone“ waren im legendären Lokal „The Big Texan“ in Amarillo zu Gast – dort winkt eine ganz spezielle Aufgabe: Gelingt es den Gästen, ein Zwei-Kilo-Steak samt Beilagen binnen eine Stunde zu essen, geht die Speise aufs Haus!
Tony Christie wollte in seinem Klassiker aus dem Jahr 1972 wissen: „Is This the Way to Amarillo?“ Die „Krone“ hat nicht nur den Weg in die texanische 200.000 Einwohner-Stadt gefunden, sondern dort eines der legendärsten Steak-Restaurants der USA. „Es ist verrückt, an manchen Tagen werden hier bei uns 5000 Steaks gegessen“, erzählt Mariah, die im „The Big Texan“ stilecht natürlich mit einem Cowgirl-Hut auf dem Kopf serviert.
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