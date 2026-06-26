Freiheitliche müssen auf den U-Ausschuss warten

Die genauen Vorgänge beim Landesvermögen wollen die Kärntner Freiheitlichen in einem eigenen Untersuchungsausschuss genauer unter die Lupe nehmen. Genauer gesagt geht es um die Grundstücksveräußerungen beim Landesjugendheim in Görtschach, beim Feriendorf am Ossiachersee und die Anteilsveräußerungen am Klagenfurter Flughafen (wir haben berichtet).