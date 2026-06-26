Ecuador, USA und Co.: Was in der Nacht passierte

In Gruppe D sicherte sich Australien in Santa Clara mit einem mageren 0:0 gegen Paraguay zum dritten Mal nach 2006 und 2022 den Einzug in die K.o.-Runde einer WM. Die „Socceroos“ machten als Gruppenzweiter hinter den USA ihr Weiterkommen perfekt. Paraguay darf mit vier Punkten als einer der besten Gruppendritten auf den Aufstieg hoffen. Die USA, die gegen die Türkei heftig rotierten und durch Auston Trusty (3.) sowie Sebastian Berhalter (49.) trafen, bekommen es im Sechzehntelfinale am 2. Juli in Santa Clara mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Die mit großen Hoffnungen angereiste Türkei jubelte in der Nachspielzeit dank Kaan Ayhan, ihr Aus war aber schon vor Anpfiff besiegelt gewesen.