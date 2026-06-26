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Deutsche am Boden

Ecuador, USA und Co.: Was in der Nacht passierte

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
26.06.2026 07:25
Deutschland blamiert sich gegen Ecuador (li.), die USA verliert gegen die Türkei (Mitte), ...
Deutschland blamiert sich gegen Ecuador (li.), die USA verliert gegen die Türkei (Mitte), Schweden darf jubeln.(Bild: Krone-Collage/EPA/SARAH YENESEL, EPA/SCOTT STRAZZANTE, GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit einem unerwarteten 2:1-Sieg über Deutschland hat sich Ecuador bei der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko am Donnerstag einen Sechzehntelfinal-Platz geholt. Die Südamerikaner kamen als Gruppendritter weiter, auch die Elfenbeinküste, die Niederlande, Japan, Schweden und Australien fixierten in der Nacht den Einzug in die K.o.-Runde. Dieses Ticket hatten die USA schon zuvor gelöst, sie ermöglichten der Türkei bei deren 3:2-Sieg zumindest einen ehrenhaften Abschied.

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Im Finalstadion von New Jersey schossen Nilson Angulo (9.) und Gonzalo Plata (78.) Ecuador zum Sieg. Deutschland, das bereits als Gruppensieger festgestanden war, war durch Leroy Sane bereits in der zweiten Minute in Führung gegangen. „Es war ärgerlich, dass wir den Gegner selbst zurück ins Spiel geholt haben. Zu viel Freestyle nach der frühen Führung“, ärgerte sich DFB-Teamchef Julian Nagelsmann. Deutschland verpasste es damit, den nationalen Rekord von zwölf Erfolgen in Serie von Mai 1979 bis Juni 1980 einzustellen. Als Zweiter von Gruppe E kam die Elfenbeinküste weiter, die Außenseiter Curacao in Philadelphia mit 2:0 schlug. Für die „Elefanten“ ist es bei der vierten WM-Teilnahme eine Premiere.

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Japan, Schweden, Australien reichten magere Unentschieden
In Gruppe F sicherten sich die Niederlande in Kansas City auch dank eines Blitzstarts durch ein Eigentor bzw. einen Treffer von Brian Brobbey (7.) einen 3:1-Erfolg über Tunesien, das schon zuvor ausgeschieden war. Im Sechzehntelfinale trifft Oranje, für das auch Jan Paul van Hecke erfolgreich war (62.), am Dienstag auf Marokko. Für Platz zwei reichte Japan in Arlington ein mageres 1:1 gegen Schweden, das als einer der besten acht Gruppendritten ebenfalls im Turnier bleibt. Die Japaner bekommen es am Montag mit Brasilien zu tun.

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In Gruppe D sicherte sich Australien in Santa Clara mit einem mageren 0:0 gegen Paraguay zum dritten Mal nach 2006 und 2022 den Einzug in die K.o.-Runde einer WM. Die „Socceroos“ machten als Gruppenzweiter hinter den USA ihr Weiterkommen perfekt. Paraguay darf mit vier Punkten als einer der besten Gruppendritten auf den Aufstieg hoffen. Die USA, die gegen die Türkei heftig rotierten und durch Auston Trusty (3.) sowie Sebastian Berhalter (49.) trafen, bekommen es im Sechzehntelfinale am 2. Juli in Santa Clara mit Bosnien-Herzegowina zu tun. Die mit großen Hoffnungen angereiste Türkei jubelte in der Nachspielzeit dank Kaan Ayhan, ihr Aus war aber schon vor Anpfiff besiegelt gewesen.

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