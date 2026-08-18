45 Grad! So weckt Superstar Ronaldo seine Georgina

Während in Österreich die Hitze eine Pause macht, herrschen in Riad, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, stolze 45 Grad. Das verrät zumindest Model Georgina Rodriguez und zeigt, wie sie wenige Tage nach der Hochzeit von Ehemann Cristiano Ronaldo geweckt wurde.
Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez haben sich am 11. August im Wohnzimmer ihres Hauses im portugiesischen Cascais westlich von Lissabon das Jawort gegeben. Flitterwochen gab es für das Paar nicht. Bereits am Tag nach der Hochzeit reisten sie nach Riad zurück, weil Ronaldo mit seinem saudi-arabischen Verein Al-Nassr in die neue Saison startet.
Und dort erwarteten sie gleich Temperaturen über 40 Grad. Für Ausnahmesportler Ronaldo kein Problem, er hüpfte in den riesengroßen Pool, um sich fit zu halten. „So weckt mich mein Mann“, schrieb Georgina in ihrem jüngsten Instagram-Posting mit einem Augenzwinkern.
„Gucci, für immer in unseren Herzen“
Ronaldo und seine Georgina sind seit zehn Jahren ein Herz und eine Seele. Kennengelernt haben sich „CR7“ und das spanisch-argentinische Model Ende 2016 in einem Gucci-Store in Madrid, wo sie damals noch gearbeitet hat.
Auch der Mode-Gigant gratulierte Ronaldo und Georgina zur Hochzeit. „Das Paar und seine Kinder trugen an diesem besonderen Tag maßgeschneiderte Outfits von Gucci“, verriet das Unternehmen via Instagram. Georgina antwortete: „Gucci, für immer in unseren Herzen!“
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