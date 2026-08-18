45 Grad! So weckt Superstar Ronaldo seine Georgina

Fußball-Weltstar Cristiano Ronaldo und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez haben sich am 11. August im Wohnzimmer ihres Hauses im portugiesischen Cascais westlich von Lissabon das Jawort gegeben. Flitterwochen gab es für das Paar nicht. Bereits am Tag nach der Hochzeit reisten sie nach Riad zurück, weil Ronaldo mit seinem saudi-arabischen Verein Al-Nassr in die neue Saison startet.