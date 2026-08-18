Verriss für Meinl-Reisingers „Reformdividende“

Auch aus dem Finanzministerium ließ man dem kleinen Koalitionspartner durch die Blume ausrichten, dass man auf neue Vorschläge zum Budget verzichten könnte. Das liest sich dann so: „Die Konjunkturprognosen sind unsicher, dementsprechend angespannt ist und bleibt die Budgetsituation. Vorrangiges Ziel ist es, am strengen Budgetvollzug und dem Plan der schrittweisen Budgetsanierung festzuhalten. Es liegt noch ein harter Weg vor uns, aber er ist unumgänglich.“