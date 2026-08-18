Trump zu Bub: „Hätte dich wohl nicht gerettet“

„Du hast Glück, dass ich nicht dort war“

Bei einem Treffen im Oval Office bezeichnete Trump den Jugendlichen zwar als „echten Helden“, zu Nathanial sagte der US-Präsident jedoch: „Ich weiß nicht, ob ich es tun würde. Ich würde es wahrscheinlich nicht tun. Du hast Glück, dass ich an diesem Tag nicht im Dienst war.“