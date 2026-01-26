Digitaler Euro soll EU unabhängiger von USA machen

Mit ihr will Europa unabhängiger werden von US-Anbietern wie Paypal, Apple Pay, Mastercard oder Visa. Die EZB reagiert mit dem Projekt auch auf den zunehmenden Rückgang der Bargeldnutzung. Das gesamte Eurosystem sollte aus Sicht der EZB im Jahr 2029 bereit für eine potenzielle erste Ausgabe des digitalen Euro sein.