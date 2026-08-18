Escortdame soll Russen-Überläufer ermordet haben

„Geschieht euch recht, Russen!“

Die Berichte über Reut zeichnen das Bild einer Frau, die sich bereits vor dem Anschlag offen gegen Russland gestellt haben soll. Laut „Telegraph“ und „Mash“ geriet sie im Juli 2025 während einer Zugfahrt mit der Polizei aneinander. Sie soll damals den Satz „Geschieht euch recht, Russen!“ gerufen haben – zu einem Zeitpunkt, als gerade über einen ukrainischen Drohnenangriff auf einen Bahnhof berichtet worden war.