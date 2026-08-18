Rad-Coup: Von der Tour de France nach Vorarlberg

„Es schaut ganz gut aus, dass wir einen Fahrer für Rankweil gewinnen können, der auch bei der Tour de France im Rampenlicht stand und dort gleich mehrfach in der Spitzengruppe mit dabei war“, lässt OK-Chef Thomas Kofler vor dem Internationalen Kriterium „Rund um den Liebfrauenberg“, das am Samstag schon ab 14.30 Uhr mit dem „Käferle-Cup“ startet, aufhorchen.