Rad-Coup: Von der Tour de France nach Vorarlberg

Im Vorjahr betrug die Durchschnittsgeschwindigkeit des Siegers bei 49 Kilometer pro Stunde! Und auch heuer verspricht das Internationale Radkriterium „Rund um den Liebfrauenberg“ zu einem echten Speed-Spektakel zu werden. Bei dem auch einer mit dabei sein soll, der bei der Tour de France für Aufmerksamkeit gesorgt hatte.
„Es schaut ganz gut aus, dass wir einen Fahrer für Rankweil gewinnen können, der auch bei der Tour de France im Rampenlicht stand und dort gleich mehrfach in der Spitzengruppe mit dabei war“, lässt OK-Chef Thomas Kofler vor dem Internationalen Kriterium „Rund um den Liebfrauenberg“, das am Samstag schon ab 14.30 Uhr mit dem „Käferle-Cup“ startet, aufhorchen.
„Noch ist es nicht ganz fix – aber ich hoffe, dass wir es am Donnerstag bestätigen können.“ Was erneut ein echter Coup wäre, da Topleute knapp vor der Vuelta in Spanien nicht so leicht zu bekommen sind. „Es ist ein dichtes Programm, drei Rundfahrten gleichzeitig – aber es schaut wie gesagt gut aus.“
Nur Hofbauer fehlt
Fix ist hingegen bereits, dass beim der Tempobolzerei in Rankweil neben den „Hrinkow Advarics“ Sprintern Filippo Fortin (It) und Loic Bettendorf (Lux) auch die Lokalmatadore von Koflers „Team Vorarlberg“ mit von der Partie sein werden. Mit einer Ausnahme! „Philipp Hofbauer wird nochmals in der Höhe trainieren, um im September bestmöglich vorbereitet zum Finale der Road Cycling League Austria in Königswiesen zu kommen“, verrät Tausendsassa Kofler. Vor dem Showdown liegt der 23-Jährige 96 Zähler vor Titelverteidiger Riccardo Zoidl.
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