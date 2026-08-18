Erntehelfer-Kontingent soll massiv erhöht werden

G‘riss um Kontingentplätze

Für viele Menschen aus der heimischen Bevölkerung ist stundenlanges Bücken und Pflücken bei Hitze körperliche Schwerstarbeit. Deshalb halfen stets Saisonarbeiter aus Ungarn, Rumänien und der Slowakei aus. Aber diese Quelle versiegt zunehmend, weil die Löhne in diesen Ländern steigen und für viele Helfer nun kein Anreiz mehr für Saisonarbeit in Österreich besteht. Zusätzlich ist die Zahl an Arbeitskräften aus Drittstaaten begrenzt, und das Kontingent für heuer trotz Überziehungsrahmen von bis zu 30 Prozent ausgeschöpft. Die burgenländische Landwirtschaftskammer hat deshalb schon eine Bedarfserhebung für 2027 gestartet und setzt sich „für eine massive Aufstockung“ ein.