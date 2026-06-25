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Schäden in Hauptstadt

Erdbeben der Stärke 7,1 erschüttert Venezuela

Ausland
25.06.2026 01:50
Mehrere Gebäude stürzten in der Hauptstadt Caracas oder Umgebung ein.
Mehrere Gebäude stürzten in der Hauptstadt Caracas oder Umgebung ein.(Bild: AFP/JUAN BARRETO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Stärke 7,1 hatte ein Erdbeben, das am Mittwoch (Ortszeit) Venezuela erschütterte. Das Epizentrum lag in der Nähe von Montalbán westlich von Caracas in einer Tiefe von 13 Kilometern. Auch an der Ostküste der japanischen Insel Honshu bebte die Erde stark.

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Augenzeugen berichteten von Erschütterungen in der Hauptstadt, Menschen verließen fluchtartig ihre Häuser. Laut Videos von Augenzeugen waren Feuerwehren in den Straßen von Caracas im Einsatz, die Fassaden einiger Gebäude wurden schwer beschädigt.

„Mehrere Wände in meinem Gebäude sind aufgebrochen oder haben Risse bekommen“, sagte eine Augenzeugin in Valencia, westlich von Caracas. „Sobald es zu wackeln aufgehört hat, haben mein Mann und ich das Haus verlassen.“

Bilder aus der Hauptstadt Caracas:

Die Erschütterungen des Bebens waren auch in Kolumbien zu spüren. Eine für Puerto Rico und die Amerikanischen und Britischen Jungferninseln ausgegebene Tsunami-Warnung wurde wieder aufgehoben.

6,9 bei Erdbeben bei Japan gemessen
An der Ostküste der japanischen Insel Honshu wurde in der Region Tohoku ein Erdbeben der Stärke 6,9 ​​gemessen. Es lag in einer Tiefe von etwa 50 km, laut der japanischen Wetterbehörde wurde keine Tsunami-Warnung ausgerufen. Die East Japan Railway teilte mit, dass einige Züge, darunter der Tohoku-Shinkansen, vorübergehend eingestellt wurden.

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