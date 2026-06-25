Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick

„Schande 2.0“?

Vor Österreich-Duell: Jetzt rechnen Algerier ab!

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 10:03
Österreich ist vor Algerien gewarnt.
Österreich ist vor Algerien gewarnt.(Bild: AP/Eugene Hoshiko)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Auch Algerien erinnert sich fast exakt 44 Jahre nach der „Schande von Gijon“ an ein unrühmliches Kapitel österreichischer Fußball-Geschichte. Am 25. Juni 1982 verlor Österreich bei der WM in Spanien gegen Deutschland 0:1, beide Teams schafften auf Kosten der algerischen Equipe den Aufstieg. Vor dem zweiten WM-Duell Österreichs mit Algerien am Sonntag (4.00 Uhr MESZ) erinnerten Kommentatoren und Medien an Algeriens damaligen Ärger – und eine Neuauflage im Zeichen der Revanche.

0 Kommentare

„Ich rate ihnen, sich gegen Österreich zu revanchieren. Sie haben sich damals mit Deutschland verschworen. Man muss dieses Spiel mit dem Geist der Revanche angehen und gewinnen“, sagte Lakhdar Belloumi schon vor Tagen dem TV-Sender „El Heddaf“. Belloumi war 1982 Torschütze bei jenem algerischen Team, das Deutschland zwar überraschend 2:1 schlug, danach aber dennoch den Aufstieg verpasste.

Lakhdar Belloumi (1982)
Lakhdar Belloumi (1982)(Bild: APA-Images / AFP / STAFF)

  Teamkollege Rabah Madjer, berühmt für sein Ferslertor für den FC Porto im Meistercup-Finale 1987 in Wien gegen Bayern München (2:1), erinnerte sich: „Auch wenn wir es irgendwie erwartet hatten, waren wir alle verärgert, empört und fassungslos.“ Viele Leute hätten sich später entschuldigt. „Es ist gut, wenn man den Schaden, den man angerichtet hat, eingesteht, aber für uns hat es nichts verändert.“

„Spiel der Schande 2.0“
Das französische Sportportal RMC Sport sinnierte bereits über ein „Spiel der Schande 2.0“ und meinte: „Warum das Spiel Algerien gegen Österreich zu einer Farce des Fußballs werden könnte.“ Die Rechnung sei einfach: Trennen sich die beiden Teams in Kansas City mit einem Unentschieden, stehen voraussichtlich beide im Sechzehntelfinale. Da dem Zweiten ein Duell mit Spanien blühen könnte, sei der dritte Platz mit vier Zählern womöglich eine aussichtsreichere Variante für den Turnierverlauf.

  In Algeriens Online-Tageszeitung „Tout sur l‘Algerie“ kamen diese Spekulationen nicht gut an. Ein solches Szenario sei „undenkbar“, schrieb ein Kolumnist. „Auch wenn Österreich 1982 in das ‘Spiel der Schande‘ verwickelt war, hat Algerien in seiner gesamten Geschichte niemals auf solche Praktiken zurückgegriffen“, hieß es. Die „Grünen“ würden jedes WM-Spiel mit dem Ziel angehen, dieses zu gewinnen. „Wenn man an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, sucht man sich seine Gegner nicht aus und versucht nicht, die Stärksten zu meiden.“

Lesen Sie auch:
Kevin Danso (hinten) und Stefan Posch wollen von absichtlichen Pleiten nichts wissen.
Gegen Algerien
ÖFB-Spieler wollen eine neue „Schande“ verhindern
24.06.2026
Bei Österreich-Match
Droht am Sonntag die „Schande von Kansas City“?
23.06.2026
Sport Tv Logo
„Schoko“ gab alles
Schande von Gijon: „Bin gelaufen wie ein Trottel!“
25.06.2026

Erinnerung an Scham der Kommentatoren
Die Zeitung „El Watan“ erinnerte ebenfalls an 1982. „Die schmutzige Absprache sprang ins Auge, war auf dem Spielfeld deutlich zu erkennen und führte schließlich zur gemeinsamen Qualifikation der beiden Cousins auf Kosten unseres Landes.“ Das Publikum im Stadion El Molinon habe die deutschen und österreichischen Spieler damals lautstark ausgebuht, mit Geldscheinen gewunken und während des gesamten Spiels „Algerien, Algerien“ skandiert. „Selbst die Fernsehkommentatoren der beiden betroffenen Länder drückten live ihre Scham aus“, schrieb das Blatt.

So forderte der damalige ORF-Kommentator Robert Seeger die Zuschauer auf, die TV-Geräte abzuschalten. Sein deutscher Kollege Eberhard Stanjek weigerte sich in der ARD, das Spiel weiter zu kommentieren. Ob sich die Gedanken jener Spieler, die nun in Kansas City aufeinandertreffen, mit Gijon beschäftigt haben, bezweifelte „El Watan“ jedoch ein wenig: „Sie haben vielleicht schon von diesem abgesprochenen Spiel gehört. Geboren waren sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 10:03
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
AlgerienÖsterreichSpanienDeutschlandWien
FC PortoFC Bayern München
Sport
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
201.798 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
122.233 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.618 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1262 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1149 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
946 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Gruppe D im Liveticker
WM LIVE: Türkei gegen USA ab 4 Uhr LIVE
Gruppe F im Liveticker
WM LIVE: Tunesien gegen Niederlande ab 1 Uhr LIVE
Kracher-Gegner wartet
Marokkos Trainer träumt jetzt vom ganz großen Coup
„Schande 2.0“?
Vor Österreich-Duell: Jetzt rechnen Algerier ab!

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf