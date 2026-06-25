Vor Österreich-Duell: Jetzt rechnen Algerier ab!

In Algeriens Online-Tageszeitung „Tout sur l‘Algerie“ kamen diese Spekulationen nicht gut an. Ein solches Szenario sei „undenkbar“, schrieb ein Kolumnist. „Auch wenn Österreich 1982 in das ‘Spiel der Schande‘ verwickelt war, hat Algerien in seiner gesamten Geschichte niemals auf solche Praktiken zurückgegriffen“, hieß es. Die „Grünen“ würden jedes WM-Spiel mit dem Ziel angehen, dieses zu gewinnen. „Wenn man an einer Weltmeisterschaft teilnimmt, sucht man sich seine Gegner nicht aus und versucht nicht, die Stärksten zu meiden.“