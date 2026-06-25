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Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick

Kracher-Gegner wartet

Marokkos Trainer träumt jetzt vom ganz großen Coup

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
25.06.2026 10:12
Hakimi (l.) sowie Yassine trugen sich gegen Haiti in die Torschützenliste ein.
Hakimi (l.) sowie Yassine trugen sich gegen Haiti in die Torschützenliste ein.(Bild: EPA/RONALD WITTEK)

Marokko tat sich gegen Haiti lange schwer, drehte aber die Partie und zog als Gruppenzweiter in die K.-o.-Phase ein. Dort wartet jetzt wohl ein harter Brocken – sehr zur Gelassenheit von Trainer Mohamed Ouahbi, der seiner Elf bei der WM ganz viel zutraut...

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Mit Ruhm bekleckerte sich Marokko beim 4:2 gegen Haiti definitiv nicht, doch schlussendlich sicherten sich die „Atlas-Löwen“ trotz 0:1-Rückstands verdient die drei Punkte und den zweiten Gruppenplatz hinter Brasilien.

Damit bekommt es der umstrittene Afrika-Cup-Sieger (Grüner Tisch) im Sechzehntelfinale möglicherweise mit den Niederlanden zu tun. 

Trainer Mohamed Ouahbi traut seiner Mannschaft einiges zu.
Trainer Mohamed Ouahbi traut seiner Mannschaft einiges zu.(Bild: AP/Mike Stewart)

Marokko-Trainer gelassen
Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi blickt dem gelassen entgegen: „Das spielt für mich keine Rolle. Wir werden vorbereitet sein.“

Der gebürtige Belgier kennt den niederländischen Fußball bestens. Jahrelang arbeitete er im Nachwuchsbereich von Anderlecht und hat die Spielphilosophie des Nachbarlandes genau studiert.

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„Wir haben alle Zutaten, um die beste Nation zu sein“
Außerdem traut der 49-Jährige seiner Elf den ganz großen Wurf zu. „Marokko ist in einer ganz neuen Dimension. Wir haben alle Zutaten, um die beste Nation zu sein. Ich glaube daran, die Spieler glauben daran.“ 

Marokko ist längst mehr als ein Geheimfavorit. Schon 2022 stürmten die Nordafrikaner bis ins Halbfinale und belegten nach einem 1:2-gegen Kroatien Rang vier.

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