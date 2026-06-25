Marokkos Trainer träumt jetzt vom ganz großen Coup

Marokko tat sich gegen Haiti lange schwer, drehte aber die Partie und zog als Gruppenzweiter in die K.-o.-Phase ein. Dort wartet jetzt wohl ein harter Brocken – sehr zur Gelassenheit von Trainer Mohamed Ouahbi, der seiner Elf bei der WM ganz viel zutraut...
Mit Ruhm bekleckerte sich Marokko beim 4:2 gegen Haiti definitiv nicht, doch schlussendlich sicherten sich die „Atlas-Löwen“ trotz 0:1-Rückstands verdient die drei Punkte und den zweiten Gruppenplatz hinter Brasilien.
Damit bekommt es der umstrittene Afrika-Cup-Sieger (Grüner Tisch) im Sechzehntelfinale möglicherweise mit den Niederlanden zu tun.
Marokko-Trainer gelassen
Marokkos Trainer Mohamed Ouahbi blickt dem gelassen entgegen: „Das spielt für mich keine Rolle. Wir werden vorbereitet sein.“
Der gebürtige Belgier kennt den niederländischen Fußball bestens. Jahrelang arbeitete er im Nachwuchsbereich von Anderlecht und hat die Spielphilosophie des Nachbarlandes genau studiert.
„Wir haben alle Zutaten, um die beste Nation zu sein“
Außerdem traut der 49-Jährige seiner Elf den ganz großen Wurf zu. „Marokko ist in einer ganz neuen Dimension. Wir haben alle Zutaten, um die beste Nation zu sein. Ich glaube daran, die Spieler glauben daran.“
Marokko ist längst mehr als ein Geheimfavorit. Schon 2022 stürmten die Nordafrikaner bis ins Halbfinale und belegten nach einem 1:2-gegen Kroatien Rang vier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.